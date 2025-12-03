國父紀念館舉辦外籍生華語演講比賽 美國溫柯橋勇奪冠軍

國父紀念館舉辦「2025年外籍學生華語文演講比賽」，吸引來自16國、60位外籍學生報名

國父紀念館頒發獎狀和獎金給前四名獲獎者

國父紀念館王蘭生館長表示，「2025外籍學生華語文演講比賽」促進文化交流

來自美國的溫柯橋(左)以「沈默與直言」為演講主題，獲得演講比賽冠軍

逢甲大學日本籍學生出口圭，曾任大阪地鐵員工，來臺學習華語

臺灣師範大學泰籍學生柯健太，曾獲選 Mister Star Thailand 2023 泰國城市先生第4名

泰籍學生釋心法身著泰國僧侶袈裟，13歲成為沙彌後出家至今，來臺深耕佛學並學習華文

「2025外籍學生華語文演講比賽」中場進行「認識臺灣有獎徵答」活動

國父紀念館舉辦「2025年外籍學生華語文演講比賽」，吸引來自16國、20所大專院校的60位外籍學生報名參加，不少學生以「我在臺灣受到的文化衝擊」為主題，在5分鐘的短講中分享他們在臺灣生活中的觀察、驚喜與適應歷程。

國父紀念館王蘭生館長表示，外籍學生華語文演講比賽自民國62年舉辦至今已邁入第52屆，是國父紀念館歷史最久、最具指標性的經典活動。每年學生以華語分享生活體驗與觀察，不僅讓世界看見臺灣，也讓臺灣看到世界，是國際文化交流的重要舞臺。今年競賽主題包括「如何讀懂臺灣人的客套話」、「我怎麼看AI人工智慧」、「沈默與直言」、「我在臺灣受到的文化衝擊」及「如果可以回到那一天」，學生以多元方式詮釋AI與人生經驗，內容理性與感性交織，展現高度創意。王蘭生館長指出，現場看到學生互相練習、交流與建立友誼，讓這次活動不只是競賽，更促進跨文化交流。

國父紀念館說明，今年參賽學生背景多元，有專程來臺研習華語的學生，也有在臺攻讀大學與研究所的學位生。來自泰國、目前就讀淡江大學的學生釋心法，13歲成為沙彌後出家至今，來臺鑽研佛學及學習華文。臺灣師範大學泰籍學生柯健太曾獲選 Mister Star Thailand 2023 泰國城市先生第4名，未來將以華語經營個人影音頻道。逢甲大學日本籍學生出口圭曾任大阪地鐵員工，與臺籍太太相識、結婚後來臺學習華語。

60位外籍學生表現亮眼，經評審團熱烈討論，由來自美國的學生溫柯橋以演說「沈默與直言」獲得本屆冠軍，由國父紀念館頒發獎狀及2萬元獎金。溫柯橋在演講中分享，他從某次在東京機場送別友人的經驗獲得啟發，「抱持沈默的力量遠比說話更強大」。真正的挑戰是分辨何時該說話、何時該讓沈默發揮作用。他指出，尤其在人失去理智時，情緒化言語往往更具傷害性，因此在此時選擇沈默並非軟弱，而是展現強大的自制力，使自己冷靜下來，不至於說出日後會後悔的話。

擔任評審的國立臺北教育大學語創系張金蘭教授也分享，一場令人印象深刻的演講來自三個關鍵：外在表現、聲音表情與內容深度，並鼓勵學生真誠表達自我，無論得獎與否都應為自己的表現熱烈鼓掌。

國父紀念館表示，今年「外籍學生華語文演講比賽」前4名及優選得獎者均獲頒獎狀及獎金：第一名2萬元、第二名1萬6千元、第三名1萬2千元、第四名8千元及優選6千元，以鼓勵外籍學子在華語學習之路持續努力不懈。