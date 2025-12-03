國立教育廣播電台

國父紀念館舉辦外籍生華語演講比賽 美國溫柯橋勇奪冠軍

國立教育廣播電台
國父紀念館舉辦「2025年外籍學生華語文演講比賽」，吸引來自16國、60位外籍學生報名
國父紀念館舉辦「2025年外籍學生華語文演講比賽」，吸引來自16國、60位外籍學生報名
國父紀念館頒發獎狀和獎金給前四名獲獎者
國父紀念館頒發獎狀和獎金給前四名獲獎者
國父紀念館王蘭生館長表示，「2025外籍學生華語文演講比賽」促進文化交流
國父紀念館王蘭生館長表示，「2025外籍學生華語文演講比賽」促進文化交流
來自美國的溫柯橋(左)以「沈默與直言」為演講主題，獲得演講比賽冠軍
來自美國的溫柯橋(左)以「沈默與直言」為演講主題，獲得演講比賽冠軍
逢甲大學日本籍學生出口圭，曾任大阪地鐵員工，來臺學習華語
逢甲大學日本籍學生出口圭，曾任大阪地鐵員工，來臺學習華語
臺灣師範大學泰籍學生柯健太，曾獲選 Mister Star Thailand 2023 泰國城市先生第4名
臺灣師範大學泰籍學生柯健太，曾獲選 Mister Star Thailand 2023 泰國城市先生第4名
泰籍學生釋心法身著泰國僧侶袈裟，13歲成為沙彌後出家至今，來臺深耕佛學並學習華文
泰籍學生釋心法身著泰國僧侶袈裟，13歲成為沙彌後出家至今，來臺深耕佛學並學習華文
「2025外籍學生華語文演講比賽」中場進行「認識臺灣有獎徵答」活動
「2025外籍學生華語文演講比賽」中場進行「認識臺灣有獎徵答」活動

國父紀念館舉辦「2025年外籍學生華語文演講比賽」，吸引來自16國、20所大專院校的60位外籍學生報名參加，不少學生以「我在臺灣受到的文化衝擊」為主題，在5分鐘的短講中分享他們在臺灣生活中的觀察、驚喜與適應歷程。

 

國父紀念館王蘭生館長表示，外籍學生華語文演講比賽自民國62年舉辦至今已邁入第52屆，是國父紀念館歷史最久、最具指標性的經典活動。每年學生以華語分享生活體驗與觀察，不僅讓世界看見臺灣，也讓臺灣看到世界，是國際文化交流的重要舞臺。今年競賽主題包括「如何讀懂臺灣人的客套話」、「我怎麼看AI人工智慧」、「沈默與直言」、「我在臺灣受到的文化衝擊」及「如果可以回到那一天」，學生以多元方式詮釋AI與人生經驗，內容理性與感性交織，展現高度創意。王蘭生館長指出，現場看到學生互相練習、交流與建立友誼，讓這次活動不只是競賽，更促進跨文化交流。

廣告

 

國父紀念館說明，今年參賽學生背景多元，有專程來臺研習華語的學生，也有在臺攻讀大學與研究所的學位生。來自泰國、目前就讀淡江大學的學生釋心法，13歲成為沙彌後出家至今，來臺鑽研佛學及學習華文。臺灣師範大學泰籍學生柯健太曾獲選 Mister Star Thailand 2023 泰國城市先生第4名，未來將以華語經營個人影音頻道。逢甲大學日本籍學生出口圭曾任大阪地鐵員工，與臺籍太太相識、結婚後來臺學習華語。

 

60位外籍學生表現亮眼，經評審團熱烈討論，由來自美國的學生溫柯橋以演說「沈默與直言」獲得本屆冠軍，由國父紀念館頒發獎狀及2萬元獎金。溫柯橋在演講中分享，他從某次在東京機場送別友人的經驗獲得啟發，「抱持沈默的力量遠比說話更強大」。真正的挑戰是分辨何時該說話、何時該讓沈默發揮作用。他指出，尤其在人失去理智時，情緒化言語往往更具傷害性，因此在此時選擇沈默並非軟弱，而是展現強大的自制力，使自己冷靜下來，不至於說出日後會後悔的話。

 

擔任評審的國立臺北教育大學語創系張金蘭教授也分享，一場令人印象深刻的演講來自三個關鍵：外在表現、聲音表情與內容深度，並鼓勵學生真誠表達自我，無論得獎與否都應為自己的表現熱烈鼓掌。

 

國父紀念館表示，今年「外籍學生華語文演講比賽」前4名及優選得獎者均獲頒獎狀及獎金：第一名2萬元、第二名1萬6千元、第三名1萬2千元、第四名8千元及優選6千元，以鼓勵外籍學子在華語學習之路持續努力不懈。

其他人也在看

濱崎步「無人演唱會」震撼全球 英、法媒報導：這件事鬧大了

濱崎步「無人演唱會」震撼全球 英、法媒報導：這件事鬧大了

中日關係因「台灣有事」持續緊繃，近來多位日本藝人在中國活動受影響、演出被取消。11月29日天后濱崎步的上海演唱會，在前一天臨時遭中國取消，不過濱崎步仍對著台下1萬4000個空座位，唱完整場並全程錄製。這起事件不只亞洲國家關注，法國、英國媒體也紛紛報導，直言「上海這件事鬧大了！」

三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前274
年輕愛享受不買屋、她60歲才決定出手「貸到30年新青安」：原來舒心感這麼美好｜好宅報報

年輕愛享受不買屋、她60歲才決定出手「貸到30年新青安」：原來舒心感這麼美好｜好宅報報

「年輕時喜歡享受生活，當了一輩子租屋族，快60歲才想清楚，與其幫房東繳房貸，不如幫自己存一間房。」再幾年就屆齡退休的麗珠姐，是土生土長的台南市東區人。因晚婚晚生，育有2子的她，直到去年才強烈意識到80歲母親年事已高，希望能在熟悉的生活圈有處安身立命的自住宅；從11月開始看房，一眼相中虎尾寮重劃區一間樓中樓中古屋，今年2月以總價約1100萬元購入，並順利爭取8成、30年新青安貸款，入住後的安定舒心感，讓身為高年級首購族的她直呼：「後悔太晚買房。」

Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前95
濱崎步「空場開唱」　外媒：上海鬧大了！

濱崎步「空場開唱」　外媒：上海鬧大了！

[NOWnews今日新聞]中國因不滿日本首相高市早苗的「台灣有事」相關言論，近期針對日本連番祭出抗議措施，包括呼籲中國人不去日本旅遊、封殺日本藝人，近來日本知名歌手濱崎步在上海開演唱會，突然在前一天被...

今日新聞NOWNEWS ・ 20 小時前160
金宇彬戰勝鼻咽癌迎娶申敏兒！她愛喝1茶41歲逆齡像21歲

金宇彬戰勝鼻咽癌迎娶申敏兒！她愛喝1茶41歲逆齡像21歲

韓國演藝圈模範情侶金宇彬與申敏兒，在愛情長跑11年後，今日（11/20）無預警宣布結婚喜訊！金宇彬透過親筆信甜喊：「我要和陪伴我很久的人組建家庭。」兩人挺過男方罹癌低潮，不離不棄的愛情感動無數粉絲。

健康2.0 ・ 4 小時前3
好心背巨債／獨家！友人跑路留爛攤　王俐人倒楣背上500萬巨債

好心背巨債／獨家！友人跑路留爛攤　王俐人倒楣背上500萬巨債

王俐人近日到火鍋店用餐因打包雞蛋引發熱議，知情人士向本刊透露，今年1月，王俐人借名給友人的日料店「若真間 割烹料亭」當負責人；原以為只是幫忙，沒想到6月友人跑路，宛若人間蒸發，王俐人無端背上500萬元的巨額債務，債主求償無門之下，一狀告上法院。

鏡週刊Mirror Media ・ 7 小時前30
不甩總教練？詹皇「賽中和對手板凳聊到忘我」主帥叫不動「搖頭喊暫停」

不甩總教練？詹皇「賽中和對手板凳聊到忘我」主帥叫不動「搖頭喊暫停」

體育中心／黃崇超報導NBA湖人隊昨（2日）在主場以108比125慘敗太陽，比賽中還出現一段插曲，詹姆斯（LeBron James）在第三節尾聲球賽進行中途，球隊已經要從後場把球發進來進攻，沒想到詹皇在前場底角和對手板凳球員聊天敘舊到忘我，連總教練瑞迪克（JJ Redick）喊名叫他都沒聽到，湖人最終只好犧牲一次暫停，希望喚醒球隊一哥的比賽專注力。

FTV Sports ・ 1 小時前2
藍白合也難贏？郭正亮曝「這3縣市」危險了：民進黨太強

藍白合也難贏？郭正亮曝「這3縣市」危險了：民進黨太強

2026年縣市長選戰逼近，各陣營積極備戰，民進黨也陸續拍板地方縣市長提名人選；藍營與白營是否能整合合作，成為外界關注焦點。前民進黨立委郭正亮指出，國民黨在彰化、嘉義市及宜蘭面臨嚴峻挑戰，因為這些地區的綠營候選人實力堅強，即便藍白合作，也不見得能逆轉選情。

三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前129
屢爆當二寶爸！胡歌首鬆口談兒：耐心少一點　自認「當爸爸很失敗」

屢爆當二寶爸！胡歌首鬆口談兒：耐心少一點　自認「當爸爸很失敗」

中國男星胡歌憑藉《琅琊榜》、《繁花》等作品，讓觀眾印象深刻，然而，育有一女的胡歌也多次被傳出早升格二寶爸，如今，他在節目中被問及育兒觀念，胡歌坦承對於兒子「就會嚴格一點吧」。蔡佩伶報導

三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前發起對話
變天了！全台急凍3天「最冷時間出爐」　雨下最猛地區曝光

變天了！全台急凍3天「最冷時間出爐」　雨下最猛地區曝光

變天了！台北今（3）日一早就溼溼冷冷，許多通勤族都穿起了雨衣、撐起雨傘。對此，氣象粉專「進擊の天氣小編」指出，最冷時間落在週三晚上至週四清晨，可能會下雨的地區也曝光了，提醒民眾多加留意。

三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前5
以為兒子亂畫...媽 PO 網求助「謎之生物」玩偶，結局反轉：畫得確實很像

以為兒子亂畫...媽 PO 網求助「謎之生物」玩偶，結局反轉：畫得確實很像

小孩子畫圖總是充滿想像力，甚至有時候他們想要買玩具，卻不知道玩具的全名叫做什麼，只能用畫圖的方式畫出來告訴父母。而最近，日本一名育有 2 子的媽媽在 X（推特）上發文求救，表示五歲兒子拿著一張手繪圖，希望能收到畫中角色的玩偶當作聖誕禮物，原本網友都覺得畫太草看不出來，只好亂猜 ACG 角色。沒想到最後卻發現，小孩其實畫得和玩具本尊幾乎一模一樣。

Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前2
看完藍綠白最新民調！林濁水直呼「太奇怪了」一句話示警

看完藍綠白最新民調！林濁水直呼「太奇怪了」一句話示警

《美麗島電子報》1日公布最新民調數據，結果顯示民進黨、國民黨、民眾黨的好感度都3成多，反感度都在49%左右。對此，前立委林濁水看完結果後，今（2）日在臉書示警「對3黨都不是好消息」。

三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前98
這天起「全台凍3天」最冷時段曝！週末回暖又變天

這天起「全台凍3天」最冷時段曝！週末回暖又變天

生活中心／李汶臻報導近期有關台灣是否時隔9年重現「霸王級寒流」的話題，引發民眾熱議。在全台關心2016霸王級寒流是否再撲台之際，就有氣象粉專針對全台本週天氣變化狀況，作出詳細分析；本週天氣變化大，明（2日）、週二東北季風逐漸南下，北部及東部迎風面局部有雨，氣溫開始下滑。而本波東北季風的最強時段曝光，最低溫有機會下探至11度；而在經歷一連3天的降溫後，週末全台天氣狀況短暫回暖後，又要再變了。

民視 ・ 1 天前4
「要幫義父報仇」！萬華「黑狗」被斷腳筋揭天道盟恩怨

「要幫義父報仇」！萬華「黑狗」被斷腳筋揭天道盟恩怨

被警方當場逮捕！北市萬華區昨（1日）中午發生兇案，天道盟的重量級大咖「黑狗」遭2名刀手在停車場內狠斷腳筋，駭人的是2人竟沒離開現場，冷笑看他趴地哀嚎直到警方抵達，報案的就是其中1名嫌犯，他聲稱要幫義父「寶勝」報仇。

中天新聞網 ・ 1 天前138
參加許瑋甯、邱澤婚宴！柯震東爆喝到爛醉　大字型醉倒躺地照流出

參加許瑋甯、邱澤婚宴！柯震東爆喝到爛醉　大字型醉倒躺地照流出

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導上周五（11/28）許瑋甯、邱澤在台北東方文華飯店舉行世紀婚禮，幾乎半個演藝圈都出席，張清芳、藍心湄、關穎、章廣辰、張軒...

FTNN新聞網 ・ 3 小時前13
許瑋甯邱澤世紀婚禮「一桌7萬席開43桌」鉅額花費曝　天文數字超乎想像

許瑋甯邱澤世紀婚禮「一桌7萬席開43桌」鉅額花費曝　天文數字超乎想像

許瑋甯與邱澤11月28日在台北文華東方酒店補辦婚宴，星光熠熠、場面唯美，被網友封為「年度最夢幻婚禮」。隨著婚禮細節陸續曝光，不少網友開始自行「試算」兩人的婚禮花費，驚呼相當可觀。

三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前36
于朦朧第二？靈媒爆陳都靈12/5將被獻祭　日期藏「恐怖巧合」網全炸鍋

于朦朧第二？靈媒爆陳都靈12/5將被獻祭　日期藏「恐怖巧合」網全炸鍋

中國男星于朦朧9月清晨墜樓身亡震驚娛樂圈，案件疑點重重。先前網路瘋傳英國靈媒直播爆出郭俊辰已遭滅口。近日美國靈媒Kandis Starr更透露，陳都靈現在很危險，指稱她在啟皓藝術館被強行灌藥，且將會在12月5日被獻祭引起熱議。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前31
不讓我抽不給你走！18歲屁孩邊走邊抽菸遭勸導　「三秒」封車騎士崩潰：不是我的車

不讓我抽不給你走！18歲屁孩邊走邊抽菸遭勸導　「三秒」封車騎士崩潰：不是我的車

新北市淡水1名18歲鍾姓男大生，11月28日下午因在淡江大學後方通學巷邊走邊抽菸，遭20歲賴姓男子勸導，沒想到他竟心生不滿，前往附近超商購買三秒膠，並滴入機車的鑰匙孔中，造成車輛無法正常使用，因車輛是賴男向朋友商借使用，他發現後立即報案，警方循線查獲鍾男到案，警詢後依毀損罪嫌函送士林地檢署偵辦。

鏡報 ・ 18 小時前25
0度線南壓逼台！氣象專家揭這2時間「冷得很有感」

0度線南壓逼台！氣象專家揭這2時間「冷得很有感」

0度線南壓逼台！氣象專家揭這2時間「冷得很有感」

EBC東森新聞 ・ 1 天前2
高國豪Crossover吃掉嫂子！網酸：餃子好吃嗎

高國豪Crossover吃掉嫂子！網酸：餃子好吃嗎

社會中心／李明融報導新竹攻城獅籃球隊明星球員高國豪，去年（113年）遭爆出約二哥高國強妻子劉家菱，雙方隔空交火，後來高國豪與妻子發出4點「最終聲明」事件才逐漸落幕。然而去年底高家一場家庭聚會，高家3兄弟又上演全武行，高國豪遭大哥高聖文、二哥高國強出拳狂扁，高國豪過程中還不滿狂嗆二嫂，3兄弟互告傷害等罪，全案將於近日宣判。事件曝光後，再度掀起討論，大批網友湧入高國豪IG留言問「餃子好吃否～」、「嫂子好吃嗎~」、「開卡」、「你哥為什麼要扁你？」。

民視 ・ 21 小時前19
與美特使協商俄烏停火協議 蒲亭：若歐洲開戰隨時迎戰

與美特使協商俄烏停火協議 蒲亭：若歐洲開戰隨時迎戰

俄羅斯總統蒲亭2日在克里姆林宮會見美國總統川普特使魏科夫與女婿庫許納，討論烏克蘭和平，會談超過4小時。會談前，蒲亭警告歐洲，如果選擇與俄羅斯開戰，將遭到迅速擊敗，並駁斥歐洲對烏克蘭的反提案，對俄羅斯來說完全不可接受。

公視新聞網 ・ 5 小時前32