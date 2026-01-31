國父紀念館迎春開筆揮毫 書法祈福為新年揭開序幕

臺灣國樂團現場演奏過年喜慶樂曲 (國館提供)

08.手作紅包體驗 (國館提供)

06.書法團體現場揮毫創作 (國館提供)

開筆貴賓進行「駿馬揚鞭福運來」開筆揮毫 (國館提供)

國父紀念館王蘭生館長致詞 (國館提供)

文化部政務次長李靜慧致詞 (國館提供)

為迎接農曆新年、推廣書法藝術，文化部所屬國立國父紀念館今天（31日）在中山文化園區舉辦迎春開筆揮毫活動，以「駿馬揚鞭福運來」為主題，透過傳統書法儀式，為新春揭開吉祥序幕。

開筆祈福象徵新年度的祝願與期許，國父紀念館邀請多位文化界與藝術界代表共同參與。現場由文化部政務次長李靜慧等人擔任開筆官，齊筆揮毫書寫春聯，祝賀新年平安順遂、福運臨門，也為現場增添濃厚年節氛圍。

文化部次長李靜慧表示，為了擔任開筆官，她甚至緊張到詢問生成式AI如何平復心情，AI則建議她「字寫得好不好不是重點，重要的是把祝福的心意寫出來」。她感性表示，這場活動已連續舉辦21年，雖然她是第一次參與開筆，但感受到現場多位書法家義務揮毫、贈送春聯的熱忱，這份「祝福的心意」正是活動最珍貴的核心。

此外，李靜慧次長提到，在文化部長史哲上任後，文化部更致力於將國父紀念館、國家鐵道博物館、大巨蛋及松山文創園區等東區四大文化據點進行串聯，希望讓文化核心成為台北市最顯眼的城市風景，讓民眾在日常生活中隨處都能感受文化底蘊。

國父紀念館館長王蘭生指出，國父紀念館長期致力於書法藝術推廣與文化教育。今年因館舍整修，特別將活動移至臨時辦公室中庭舉行，讓活動更貼近民眾，也讓年節氣氛自然融入日常生活。

國父紀念館說明，迎春揮毫活動自2005年起舉辦至今，已成為春節前的重要文化活動。今年除開筆儀式外，也邀請國樂團演出迎新曲目，並由多個書法團體與書法家現場揮毫，期望能藉由贈送春聯與民眾共同分享新年祝福。

此外，館方也規劃水墨書法展示、臨摹體驗及紅包DIY等親子活動，希望透過互動方式，讓更多民眾認識書法藝術，促進傳統文化向下扎根，延續春聯與書法的年節習俗。