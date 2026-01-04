國父紀念館青少年音樂會迎接馬年 20場戶外盛宴接力登場

【記者蔡富丞/綜合報導】文化部所屬國立國父紀念館為落實休館期間「服務不打烊、藝術不中斷」的精神，持續善用館區優美的戶外空間，規劃「115年國館翠湖青少年音樂會」，邀請臺北市16所具優良音樂傳統的國中、小學校社團，進行20場的精采演出，首場演出於（3）日下午由臺北市民權國小管樂團在翠湖畔揭開序幕。

今年的演出陣容龐大且多元，匯集了包含臺北市民權國小、臺北市碧湖國小、臺北市民生國小、臺北市光復國小、臺北市士東國小、臺北市私立復興實驗高級中學、臺北市金華國中、臺北市石牌國小、臺北市興雅國中、臺北市大安國中、臺北市幸安國小、臺北市敦化國中、臺北市仁愛國小、臺北市五常國小、臺北市國語實小、臺北市龍安國小等16所學校，帶來包含管樂、弦樂、國樂及打擊樂等精湛的演奏。演出時間安排於週六下午，讓民眾在漫步翠湖畔享受湖光景色的同時，也能近距離聆聽學子們演繹的動人樂章。

國父紀念館館長王蘭生表示，今年已是第二年在中山園區舉辦中小學管樂團及弦樂團的演出活動，而民權國小再次拔得頭籌，成為今年第一場音樂會的演出團隊，實在令人感到欣喜。「翠湖青少年戶外音樂會」已成為具有國館特色的重要品牌活動，不僅提供青年學子一個展現多元才藝的專業舞臺，建立自信與表演經驗，同時也將文化活動帶入社區生活，國父紀念館一直致力於打造友善且優質的文化藝術環境，讓學校、團體與民眾都能安心使用、自在展現。

民權國小校長李承華表示，新年度第一場戶外音樂會，就來到國父紀念館翠湖優美的場地進行演出，特別感謝國父紀念館提供機會，讓孩子們能在這麼具指標性的文化場域中展現成果。民權國小管樂團已連續兩年榮獲全國賽特優的佳績，今天也參與演出的「棒棒糖樂團」，也在今年東區比賽中榮獲特優第二名的優秀成績，充分展現本校管樂團的整體實力與水準。

本年度翠湖青少年戶外音樂會演出將一路延續至12月，除了暑假期間外都有精彩節目，從古典弦樂的優雅、國樂絲竹的悠揚到打擊樂的震撼，展現青少年學子在音樂藝術上的耕耘成果。