國父紀念館驚見家暴！狠父暴怒「推倒補一腳」踹飛幼童 驚悚影片瘋傳網炸鍋

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北市國父紀念館出現家暴場面，一名父親當眾猛踹兒子。翻攝社會事新聞影音

台北市信義區國父紀念館停車場昨（14）日上午驚傳疑似兒虐案件，一名父親疑因情緒失控，竟當著妻子與兩名幼子的面，在停車場內推倒其中一名孩童，甚至在孩子倒地後再狠踹一腳，驚悚畫面遭民眾拍下上傳網路。

根據警方調查，事件發生於14日上午7時52分，地點位於國父紀念館停車場，當時正值上班、上學尖峰時段。畫面顯示，該名父親與妻子帶著兩名孩子準備外出上課，期間疑似因家庭口角，這名父親突然情緒失控，將其中一名孩童猛力推倒在地，隨後又朝倒地孩子補踹一腳，行徑令人震驚。

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影片曝光後迅速在網路發酵，不少網友痛批「太誇張了」、「這根本是家暴」、「小孩太可憐」，要求相關單位立即介入調查。

台北市信義分局指出，警方主動檢視網傳影片並調閱監視器後，確認事發地點及涉案對象，目前已透過車號及影像鎖定該名父親身分，後續將依法通知到案。

由於案件涉及兒少保護，警方除偵辦外，也已同步通報台北市政府社會局介入。北市社會局表示，家防中心於案發當日即接獲通報，目前已展開調查，初步了解為父子衝突引發肢體接觸，後續將持續追蹤家庭狀況，評估是否涉及家暴或兒虐情節。

校方也證實，事發後學校第一時間察覺學生身體異狀，立即依教育局學生安全事件SOP啟動校安通報，並安排健康中心初步處置。校方表示，目前學生已正常返校上課，在輔導介入後情緒逐漸穩定，學校也持續與家長保持聯繫。

台北市教育局則表示，學校處置符合規範，除完成校安及社政通報，也將持續關注學生身心狀況，必要時結合社政與輔導資源，提供完整支持，確保學生安全無虞。

家防中心呼籲，面對家庭暴力零容忍，若發現疑似兒虐或家暴事件，民眾可立即撥打113保護專線，由專業社工提供24小時協助。

★《鏡報》關心您： ◎尊重身體自主權，請撥打113、110。 ◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工 ◎勵馨基金會 台北市蒲公英諮商輔導中心專線02-2362-2400 ◎現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7 ◎婦女救援基金會 02-2555-8595



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