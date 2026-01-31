【記者蔡富丞/綜合報導】為發揚傳統書法文化並增添年節氣氛，文化部所屬國立國父紀念館今（31）日於中山文化園區舉辦「駿馬揚鞭福運來」開筆揮毫活動，象徵2026年龍馬精神、福星高照為新春揭開序幕。

國父紀念館「駿馬揚鞭福運來」開筆揮毫慶新年

開筆祈福，象徵古人對新年度吉祥順遂的美好期盼，今年特別邀請文化界貴賓共襄盛舉，開筆儀式由文化部政務次長李靜慧、國立國父紀念館長王蘭生、國立故宮博物院長蕭宗煌、臺北市政府文化局長蔡詩萍、臺灣生活美學基金會董事長彭俊亨、遠雄巨蛋事業股份有限公司總經理李柏熹、松山文創園區總監趙釧玲、鐵道博物館籌備處主任鄭銘彰、中華民國書學會長張炳煌、中華文化藝術總院書法院長楊旭堂、中國書法學會理事長陳銘鏡、114年中山青年藝術獎書法類中山獎得主簡宏名、114年華語文演講比賽第2名張坤、臺灣國樂團打擊首席林雅雪等共計14位開筆官共同開筆，揮毫書寫對聯「丙午新春迎吉運，馬躍千里展鴻圖」，為新春祝賀增添吉祥與喜氣。

廣告 廣告

國父紀念館「駿馬揚鞭福運來」開筆揮毫慶新年

文化部政務次長李靜慧表示，臺北東區匯聚國父紀念館及國家鐵道博物館，並與大巨蛋、松山文創園區相互串聯，是極具潛力的文化核心。文化部長李遠上任後即特別期許，文化部不僅關注單一場館工程，更應整合這些文化據點，讓文化成為東區除經貿與政治外，另一個被看見的城市亮點。書法活動重在心意與祝福，期盼透過文化傳遞溫度，祝福臺灣社會平安、健康、幸福。

國父紀念館長王蘭生表示，國父紀念館致力於推動書法藝術與文化教育，與書法界維繫深厚情誼，今年考量館舍整修期間空間條件，特別調整活動地點至臨時辦公室中庭舉行，使活動更貼近民眾，也讓年節氛圍更加凝聚。

臺北市政府文化局長蔡詩萍表示，書法活動不僅喚起民眾童年文化記憶，也展現書法藝術之美與文化深度。透過國父紀念館、大巨蛋、松菸及鐵道博物館等場域串聯，市府持續推動文化與商業整合，深化城市行銷與觀光能量，打造具文化底蘊的臺北市。

國父紀念館表示，自2005年起每年農曆春節前夕舉辦迎春揮毫活動，迄今已成為深具文化意義的年度盛事，本次開筆祈福活動邀請臺灣國樂團，演出《歡喜迎新年》、《賀喜》、《奪豐收》等3首樂曲為活動揭開序幕。此外，邀請中國書法學會（臺灣）、中華書道學會、中華民國書法教育學會、中華民國書法教學研究學會、中國標準草書學會、澹廬書會、中華娛樂文創產業發展協會及中華民國書學會等8個書會，共16名書法家現場揮毫贈送春聯與民眾共度新年佳節。

國父紀念館指出，為擴大活動效益並促進書法藝術教育向下扎根，特別規劃適合親子共同參與的水墨書法展示、水墨臨摹體驗及紅包DIY手作活動，透過多元互動方式推廣書法藝術與年節文化，期盼讓民眾親身感受書法之美，並促使傳統書法藝術與春聯習俗持續傳承。