國父紀念館2025性平活動 《誰來發禮物》草地親子劇 傳遞社會暖意

【記者蔡富丞/綜合報導】文化部所屬國立國父紀念館7日推出以性別平等教育為核心的戶外親子劇《誰來發禮物》，結合音樂、故事與紙偶創作，打造冬日限定的節慶劇場。本次活動特別與財團法人台灣兒童暨家庭扶助金基金台北市分事務所合作，邀請弱勢家庭親子到場共賞，希望在歲末時節讓孩子們透過戲劇看見「每個人都能送禮物、每個人都可以帶來愛與力量」的性別平等精神。

國父紀念館2025性平活動 《誰來發禮物》草地親子劇 傳遞社會暖意

國父紀念館館長王蘭生表示，本館每年透過講座、展覽與多元文化活動支持性別平等教育，今年首次將性平主題以戶外劇場方式呈現，邀請家扶中心親子一同參加，希望讓更多孩子感受到文化與劇場的溫度，共度溫馨的週末午後。

廣告 廣告

國父紀念館2025性平活動 《誰來發禮物》草地親子劇 傳遞社會暖意

本次演出由擅長以回收媒材創作、推廣親子互動劇場的「福德隆劇場」演出。整體舞台以回收紙箱、人偶與物件劇場呈現，營造如同聖誕村般的奇幻景象，孩子們在劇中不僅能參與「鯊魚火箭號」改裝任務，也在互動中學習傾聽、合作、尊重與多元觀點，輕鬆理解生活中每個角色都能展現力量的重要性。

家扶中心表示，許多家庭因長期經濟壓力與照顧需求，使得親子較少有機會參與文化活動。本次國父紀念館的邀請讓孩子能走出家門、接觸藝術與多元文化，也在戲劇互動中獲得情感支持，是對家庭極具意義的陪伴。

《誰來發禮物》草地親子劇在國父紀念館中山文化園區開演，現場除戲劇表演外，也結合家庭支持、陪伴與關懷概念，希望透過文化力量傳遞更多社會暖意。