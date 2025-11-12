國父誕辰紀念日 朱立倫喊「感念先賢先烈」：國民黨堅定捍衛中華民國

台北市 / 武廷融 綜合報導

今(12)日是國父誕辰紀念日，國民黨前主席朱立倫在臉書表示，國民黨人應以孫中山先生的思想為一生奉行的理念，「我們要秉持這個信念，堅定捍衛中華民國，感念我國先賢先烈的奮戰，讓中山先生與經國先生的理想，在全球繼續發光發熱。」

朱立倫說「國父創立中華民國，大家應該共同守護中華民國。我們緬懷國父『天下為公』的精神，國民黨人更應以中山先生的思想為一生奉行的理念。」朱立倫表示，孫中山先生畢生為民族獨立、民權自由、民生幸福而奮鬥，留下堅定不移的民主基礎。

廣告 廣告

「他的思想，是國民黨的靈魂；他的理想，是我們持續奮鬥的方向。」朱立倫強調，國民黨的思想，就是中山先生的思想；國民黨的精神，就是經國先生的精神。

朱立倫指出，在台灣這片土地上，經國先生秉持中山先生的信念，以愛台灣、守護人民為志，推動民主化、現代化與經濟繁榮，讓中華民國在自由的天空下屹立不搖。「我們要秉持這個信念，堅定捍衛中華民國，感念我國先賢先烈的奮戰，讓中山先生與經國先生的理想，在全球繼續發光發熱。」

原始連結







更多華視新聞報導

任期剩不到1個月是否會離情依依？ 朱立倫：永遠都是國民黨員

國民黨主席選舉傳中國介入 朱立倫：6候選人要更團結

國民黨雙十升旗 朱立倫.馬英九.6黨魁候選人齊聚

