國片掀林宅血案討論 沈伯洋揭解密困境：國民黨怎可能留下證據

林宅血案因國片近日再度引發關注，沈伯洋發文評論。（資料畫面）

近日改編1980年台灣重大懸案「林宅血案」的國片《世紀血案》，因未經家屬授權拍攝引發抵制，部分聲音質疑「民進黨為什麼不公布真相」，對此，民進黨立委沈伯洋（8日）指出，如今能還原血案輪廓，已是修法取消「永久保密」後的成果，並直言在前總統陳水扁上任前，政府經歷過一段大規模銷毀檔案的歷史，「國民黨怎麼可能把證據留下來給你查？」

國片《世紀血案》爭議引發社會高度爭議與抵制聲浪，相關演員也陸續致歉，事件延燒之際，卻有網友質疑民進黨政府為何不公布歷史真相，沈伯洋今日在臉書發文回應，直指對歷史認知的空白，是台灣的普遍現象。

沈伯洋表示，許多人對過去的恐怖歷史幾乎一無所知，這並不令人意外；不過，他也反駁「為選舉炒作歷史」的說法，強調轉型正義在台灣向來是「掉票」的事情，無論年金改革、促轉會或黨產處理，都是在衝撞既得利益者，中間選民也不買單，但他認為這是大是大非的事情，「難道現在既得利益者要洗記憶，我們只能乖乖地說：『是，您說的都對？』」

針對有人要求檔案解密，沈伯洋指出，陳水扁上任前，政府曾歷經大規模銷毀檔案，「國民黨怎麼可能把證據留下來給你查？」他說，如今社會仍能拼湊血案輪廓，是因修法取消「永久保密」，讓多數檔案於2020年交付促轉會，不過，他坦言，目前部分檔案仍受上限50年的保密限制，他對其實質助益抱持高度懷疑，並感嘆促轉會面對的資料缺失與阻力，遠比黨產會更加艱難，「我其實對促轉程序有許多不滿，但，篡改歷史的人絕對更為邪惡」。





