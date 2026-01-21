國片票房連環破億 文化部「大航海計畫」再推3旗艦電影

近來國片市場熱度不墜，尤其去年不少電影票房大賣，除了《角頭－鬥陣欸》、《96分鐘》、《泥娃娃》等電影票房均破億，去年年底上映的《陽光女子合唱團》也同樣衝破票房億元大關，成為今年首部破億國片，文化部於今（21）日宣布，首波「大航海計畫」長片輔導金國際旗艦組將補助3部國片，並將持續各項國片「一條龍」支持計畫，延續疫後榮景，支持國內電影趁勢前行。

去年整體國片票房也賣出9.46億元，比前（113）年大增2.71億元。文化部長李遠表示，面對永不放棄的電影人，文化部能做的就是持續各項支持政策，「一條龍」的從劇本開發補助、長短片輔導金、國片行銷、映演獎勵等，協助產業自挖掘創意與人才、提升產製質量到拓展市場。

文化部長李遠。（本報資料照）

李遠提到，去年文化部也以上下半年兩波「國片起飛」與「國片億起來」造勢，以及文化幣不斷加碼，持續帶動國片關注度，達成國片占整體市場達11.75％規模，文化幣也貢獻近億元票房成績。

李遠說，展望新的一年，《大濛》也即將踏入億元門檻、《冠軍之路》可望刷新紀錄片票房紀錄，一直到過年的《功夫》、《雙囍》等兩部強檔賀歲片，台灣電影人的堅持、民間的挹注及政府的一條龍支持，一定會締造疫情榮景。

文化部去年推出「大航海計畫」，期盼藉由擴大國際合製、合資，以及國際人才、技術的交流，開啟台灣電影整體提升，並穩步踏實地走向國際市場。「大航海計畫」先由文策院於去年上半年推出「台灣故事開發國際合作計畫」，補助最高600萬元，首年開案就有52案提出申請，經嚴謹評審後選出5案，結合美國、韓國、匈牙利等國知名編導與製片參與，涵蓋科幻、懸疑、家庭等題材的作品入選。本次「大航海計畫」獲選的3部作品為《瘋子蝦夫》、《甘露水》、《變形者集結：虎姑婆》。

去年下半年則由文化部推出長片輔導金「國際旗艦組」，每案補助最高1億元，鼓勵具國際市場潛力、跨域延伸或發展IP的電影，從開發初期即導入國際市場思維，並透過引進國際資金及人才分散市場風險、提高作品國際關注度。

文化部表示，在這一波疫後國片榮景的關鍵時刻，宣佈首波「大航海計畫」獲選名單，期待提供始終堅持不放棄的台灣電影人一次進入國際市場的契機。更多補助資訊及獲選名單可查詢文化部獎補助資訊網。

