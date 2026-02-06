國片翻拍改編「林宅血案」疑未獲授權 林義雄時任秘書：沒人聯繫

《世紀血案》演員楊小黎（左起）、李千娜、寇世勳、簡嫚書和夏騰宏日前出席記者會。（費思兔文化娛樂提供）

國片《世紀血案》改編1980年台灣重大懸案「林宅血案」，時任台灣省議會議員林義雄因涉及美麗島事件遭到關押，母親跟雙胞胎女兒被不明人士殺害，時隔46年仍未找到真凶。該片疑似未經授權，等於是在林義雄的傷口上撒鹽，引發網友群起抵制，《鏡新聞》實際致電詢問林義雄時任秘書田秋堇，她表示從開拍至今，沒收到任何訪查訊息。

林宅血案發生在1980年2月28日，當時林義雄因涉及美麗島事件遭到關押，當天妻子方素敏到景美軍事法庭等待旁聽，打電話回家卻無人接聽，請秘書田秋堇到住處查看，發現家中遭歹徒闖入，7歲的雙胞胎女兒林亮均、林亭均，以及60歲母親游阿妹遇刺身亡，9歲的大女兒林奐均重傷，經過急救倖存；弔詭的是，林義雄家中長期遭國民政府監聽，卻遲遲找不到真凶，至今仍是未解懸案。

廣告 廣告

84歲林義雄至今仍在世，不僅是他一生難以癒合的傷疤，也是台灣社會永遠的傷痛，不過飾演他的演員夏騰宏卻表示，由於林很少有影片，只能一直看著照片揣摩神韻想像，似乎沒有和本人見過面，讓影迷質疑事前功課準備不足。

而楊小黎在記者會現場笑談拍攝過程，飾演孕婦的她分享「有一種真的是福爾摩斯跟華生辦案的那種快感」，李千娜則是殺青後發文：「我覺得很開心，很安心跟團隊一起拍戲，期待上映！」被網友認為談論此案的態度輕佻，不能共情林義雄失去家人的傷痛。李千娜目前已刪文，仍止不住網友入留言，痛批不要再欺負受害者。

時任林義雄秘書田秋堇受訪：「這整個電影過程中間，如果都沒有跟當事人聯繫，或取得當事人的同意，也沒有跟最有關係的這些人，去訪查當時事實，就用這個事件的名義拍電影，我覺得是相當不妥的。」而導演徐琨華也被起底，祖父是1980年代警備總部發言人徐梅鄰，難以釐清當年是否涉入此案，難以說服大家拍攝此片沒有意識形態。





更多《鏡新聞》報導

雅方千金國中一週零用錢飆千元 董事長老爸估手環3千...實價20萬當場當機

公司一度瀕破產！越南董座豪撒10億、送每人一間公寓 感謝員工不離棄

高市早苗被首投族形容「可愛領導人」 小泉進次郎催票「自損八百」笑翻