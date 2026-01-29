國片預售票計畫啟動 ！湠臺灣《臺灣文藝三部曲》將上映 2/2正式開賣
[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導
深耕台灣文化內容開發的「湠臺灣電影股份有限公司」今（29）日舉行發布會，正式宣布全台首創的「湠臺灣國片預售票系統」將於2月2日上線。該系統以群眾提前「注文」（Tsù-bûn，預約）的方式，為製作成本高、開發期長的台灣時代劇建立更穩定的支持機制。首部開賣預售票的作品為《天亮前的戀愛》，為「臺灣文藝三部曲」之一，電影已殺青，預計於年底上映。
湠臺灣指出，「台灣100」計畫鎖定近百年來台灣關鍵轉變與具台灣精神的重要故事，並透過影視作品多元呈現。由於時代劇在場景與美術還原上的支出，往往比當代影片高出三成以上，湠臺灣選擇以「預售票系統」讓票房支持提早注入，讓創作者在開發階段即能獲得實質後盾，堅持「務求完好」的製作標準。
湠臺灣說明，「國片預售票」概念來自台語「注文」，就像音樂、戲劇可以提前一年售票，電影同樣值得被提前支持。系統除提供個人預售票與企業包場外，也結合政策機制，開放50萬元以上的小額投資抵稅選項，讓社會大眾能以不同方式參與、支持台灣電影的誕生，並在上映前即展開宣傳與討論。
「臺灣文藝三部曲」的三部核心作品，分別從不同角度切入臺灣文化史。《甘露水》由林君陽執導，總預算達1.8億元，日前獲選文化部114年度國產電影長片輔導金「國際旗艦組」，獲得7,000萬元補助支持。電影聚焦「臺灣第一位雕刻家」黃土水在1920年代赴日求學與創作的歷程，劇組歷時三年以上田野調查，力求嚴謹還原時代細節，並朝具備國際格局的「台灣大河長片」邁進。
《藏畫》則由羅景壬執導，描繪畫家陳澄波與妻子張捷的生命故事。導演指出，陳澄波不僅在藝術上成就斐然，更是一位熱情的教育者，而張捷在白色恐怖時期守護畫作的毅力，構成一段極為動人的愛情與信念故事。電影橫跨日治時期、戰後到解嚴，呈現藝術如何在動盪年代中被保存下來。
作為預售系統首發作品的《天亮前的戀愛》，由郭珍弟執導，聚焦1930年代文學家翁鬧的創作與生命歷程。電影大量於日本拍攝，主要語言為台語與日語，已完成拍攝並進入後製階段，預計於年底上映。製片團隊表示，翁鬧雖英年早逝，卻在軍國主義陰影下仍選擇創作，作品與精神至今仍具有強烈時代意義。
湠臺灣表示，「湠臺灣國片預售票系統」不僅是一個售票平台，更是一個讓社會大眾參與臺灣文化內容誕生的機制。三部曲作品預計於 2026 至 2028 年間陸續上映，期盼透過「注文」模式，建立國片發行的良性循環，讓屬於臺灣這一百年的故事，能夠被一部接一部地說出來。
「湠臺灣國片預售系統」將於2月2日正式啟動，包含三大核心服務：
國片預售票：提供個人「電影兌換券」與企業包場。在電影上映前一年開放預售，成為創作者最實質的後盾。
投資抵稅：配合政策，開放50萬元以上小額投資，滿兩年可享稅務抵減，達成「支持創作＋風險控管」的雙贏。
參與未來電影規劃：開放討論區由觀眾提供想法，大眾的創意留言未來皆有機會成為正式開拍的題材。
三部曲電影預計於2026年至2028年間陸續上映。即日起，支持紅毯VIP專案的夥伴，未來將獲得三部電影首映會的雙人邀請函，並受邀與主創團隊一同走上首映紅毯，見證這場屬於臺灣人的文藝復興。
