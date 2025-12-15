國片「大濛」熱映 奈良美智觀影落淚盼日本上映

（中央社記者洪素津台北15日電）國片「大濛」熱映中，不少演員為電影衝刺票房，9m88和胡智強勤跑映後，驚喜的是日本藝術家奈良美智也來台觀影，他表示劇中某片段連結到自身經驗，感動到落淚，盼此電影能在日本上映。

電影「大濛」截至目前全台票房突破新台幣4600萬元，演員們也持續上陣為電影衝刺票房，9m88和胡智強14日在台北一連跑了6場映前、映後，9m88透過新聞稿分享，日前於新竹工作完也在當地二刷，透露影廳是全滿狀態，更笑說因自己戴著口罩，還和朋友站在海報前催票房，大聲說：「聽說這部片很好看！要趕快去看！」

日本藝術家奈良美智也在日前來台舉辦展覽期間抽空觀看「大濛」，他於社群分享觀影心得，直言深受感動，「我終於看了『大濛』。主角的演技真的非常出色，而且最後播放的歌曲也非常好聽。」他特別提到片中葬禮隊伍演奏的「莎韻之鐘」（サヨンの鐘），與自身生命經驗產生強烈重疊，讓他忍不住落淚。

奈良美智進一步稱讚該片：「在被時代擺弄、翻弄的時候，人類的本性就會顯現出來。希望能在日本上映。」

有趣的是，奈良美智更在社群平台 X 上轉發此片的電影預告，並親自穿著台灣限定「藍白拖」造訪「大濛」拍攝地之一，到蒜頭糖廠蔗埕文化園區朝聖，引發眾多影迷跟進打卡。

國片「大濛」全台持續熱映中。（編輯：李亨山）1141215