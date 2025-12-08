即時中心／潘柏廷報導

名導陳玉勳編導的國片《大濛》，內容講述在1950年代白色恐怖的一名嘉義少女阿月，得知哥哥遭槍斃的消息，立即動身前往台北認屍，並在過程中認識退休軍人、車伕趙公道的故事；本片不僅在今年（2025）第62屆金馬獎摘下「最佳劇情片」等5項大獎外，現在全台票房更突破2千萬，可謂叫好又叫座。對此，陳玉勳今（8）日也在臉書談及電影中的4位演員，當談論本片中兼舞蹈老師的林美秀時，也透露一則秘辛了！

陳玉勳執導的國片《大濛》口碑及票房極佳，不少網友更在Threads討論相關劇情，而陳玉勳今日更在臉書則談論本片的4名演員；第一是林美秀，陳玉勳坦言，《大濛》的歌舞團表演需要找一位舞蹈老師來編舞，立刻想到老朋友林美秀，「十幾年來每一部電影都少不了她，是我的吉祥物」。

接著，陳玉勳表示，然後他就趕快發訊息給林美秀，邀請對方來設計舞蹈；不過當林美秀回他「那我要演什麼？」，由於他很希望林美秀來客串一下，但是因為某個原因不好說破，因此回林美秀說：「美秀，那個時代...大家生活窮苦、物質匱乏，所以...所以...都很...瘦啦」，而林美秀則回應：「沒關係，我一定要演，隨便演什麼，反正我一定要演」。

「啊賀，想半天也只能來演阿姨了」，陳玉勳指出，但是美秀教舞非常認真，不但設計了好看的舞蹈，還幫舞團上了好幾堂課，期間腳受傷，還是忍痛來教課，正式拍時也很認真地指導舞團。

第二則是演員陳竹昇，飾演阿月的叔叔，陳玉勳也說，自己一直很喜歡陳竹昇，自從陳竹昇演出《總舖師》的水腳A以後，就納入他的班底演員，有開戲一定要找陳竹昇，「表演精準、各式各樣的角色都難不倒他，他那麼瘦又精通台語，沒有第二人選，在大銀幕上看他的表演很過癮，把那種悲憤又無奈的情緒演得恰到好處，謝謝竹昇」。

第三為演員胡智強，陳玉勳說明，胡智強得過59屆金馬獎最佳新演員獎、並入圍男配角獎、獲選台北電影節非常新人，而片中的「阿林仔」是個遊手好閒、整天吃喝玩樂、拐詐騙賭、沒什麼道德底線的痞子，「看過胡智強在《一家子兒咕咕叫》中搶眼的表現，我就想找他來演阿林仔這個角色」。

由於片中胡智強飾演的「阿林仔」誘騙演員方郁婷女主角黃秋月（阿月），陳玉勳開玩笑說，方郁婷是58屆金馬最佳新演員獎得主，所以《大濛》是59屆最佳新演員拐騙58屆最佳新演員

最後則是演員陳俊成，陳玉勳指出，陳俊成飾演阿林仔的舅舅，角色的名字沒出現在電影裡，但是劇本裡的名字叫做「胎溝蔡」，「就是個很胎溝的男人，胎溝是台語，大概比骯髒下流還要低級一點，一直在想哪個演員可以演出古早味的胎溝郎，就想到了在《同學麥娜絲》裡一人分飾三角的陳俊成；他有種喜感和神經質，演瘋癲角色最適合，並且他真有一種難得的台灣古早味，其實他是學舞蹈的，是何篤霖的同學，看不出來吧」。





原文出處：快新聞／國片《大濛》破千萬票房！陳玉勳透露林美秀這1秘辛 內容全曝光了

