國片「祭弒」基隆首映會 (圖)

隨著古裝劇《逐玉》圓滿收官，男主角張凌赫的人氣狂飆，憑藉深情的武安侯一角狂吸百萬粉絲，成為當紅一線小生。近日他與林允合作的新劇《歸鸞》造型曝光，立刻在網路上掀起熱烈討論，張凌赫在新戲中挑戰從草莽地痞逆襲為割據一方的魏王，角色跨度極大。令粉絲驚喜的是，他在劇中的五套造型帥出新高度，尤其是那套威風凜凜的紅黑雙色盔甲，被網友一致公認帥度直接超越了他在《逐玉》中的經典形象。（記者唐家興）

三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 2 則留言