國片「祭弒」基隆首映會 (圖)

白沙屯媽祖進香現場實況 目前位置 、路線一次看
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粿粿與王子「擁吻親密照」首度曝光！ 范姜彥豐律師怒批：行為令人髮指
男星范姜彥豐的妻子粿粿（江瑋琳）婚內出軌藝人王子（邱勝翊），范姜對2人提告侵害配偶權。士林地院今（14日）下午開庭，范姜彥豐親自出庭，其律師直批女方私下稱呼王子「殿下」，並手握2人擁吻親密照，更指控粿粿揚言要將范姜彥豐及家人趕出住處，因此向2人求償100萬元。
周子瑜爆「秘戀」大9歲許光漢！與女方媽媽合照曝光
娛樂中心／綜合報導在南韓打拼多年的女團TWICE成員周子瑜，不僅有著亮麗外貌，舞台實力更是讓她圈粉無數，日前才在台北大巨蛋的演唱會上淚崩，讓許多台灣粉絲超心疼，沒想到她現在不僅事業有成，在感情上也疑似「名花有主」？近日網路上不斷謠傳周子瑜與大她9歲的男星「許光漢」熱戀中，消息甚至衝上微博熱搜第1名，雙方粉絲反應曝光。
昔傳開價1億也不去！田馥甄證實接獲《浪姐》邀約 鬆口婉拒原因
中國實境節目《乘風破浪2026》（浪姐7）熱播中，身為金曲歌后的田馥甄（Hebe），一直是外界敲碗參戰的人選。近8年未登上中國節目的她，昨（14）日出席啤酒代言活動，坦言確實接獲不少節目邀約，也鬆口真實想法。
《冰湖重生》翻車！《楚喬傳》再次翻紅 網跪求趙麗穎、竇驍回歸
前陣子剛播完的《逐玉》，演員張凌赫被嘲是「粉底液將軍」，觀眾開始懷念起何潤東、胡軍這些硬漢型演員。近日，由黃楊鈿甜主演的續作《冰湖重生》正式播出，沒想到口碑竟意外崩塌。這部打著續集旗號的作品，不僅沒能延續輝煌，反而讓無數觀眾集體回流，重溫當年由趙麗穎、竇驍主演的經典。《冰湖重生》播出竟讓《楚喬傳》再次翻紅，趙麗穎、竇驍太權威了，這場新舊對比的背後，正反映了內娛演技實力與角色靈魂的巨大斷層。
林心如揭10年前被騙內幕！張清芳認了只是想「說說話」 鬆口：怕老沒人陪
張清芳將於4月26日在臺北小巨蛋舉辦「張清芳與她的好友們慈善演唱會」，為埔里基督教醫院長照大樓募款。演唱會門票已全數完售，主辦單位釋出少量零星座位，再度掀起搶票熱潮。她日前現身首度彩排，與林心如、陳嘉樺合體練團，現場笑聲不斷，宛如大型姐妹聚會。
多圖／張凌赫人氣狂飆！新劇《歸鸞》造型曝光 網：比武安侯更帥
隨著古裝劇《逐玉》圓滿收官，男主角張凌赫的人氣狂飆，憑藉深情的武安侯一角狂吸百萬粉絲，成為當紅一線小生。近日他與林允合作的新劇《歸鸞》造型曝光，立刻在網路上掀起熱烈討論，張凌赫在新戲中挑戰從草莽地痞逆襲為割據一方的魏王，角色跨度極大。令粉絲驚喜的是，他在劇中的五套造型帥出新高度，尤其是那套威風凜凜的紅黑雙色盔甲，被網友一致公認帥度直接超越了他在《逐玉》中的經典形象。（記者唐家興）
賈永婕「一刀切」想變大學生！慘遭他吐槽：超醜歐巴桑…
娛樂中心／周希雯報導台北101董事長賈永婕結婚24年，育有3名孩子，一家五口感情融洽，他也不時以幽默風格分享家庭日常。他表示，近日嘗試了「一刀切」的髮型，本來期望回家後會被稱讚「根本大學生」，結果老公只是給了「沒有情緒價值的誇獎」，兒子更是毒舌狠批「超醜、歐巴桑」，令賈永婕心碎不已，直喊「說好的大學生呢？？？」
斷開福原愛5年！江宏傑爆同框「小11歲女星」2小時互動全被拍
娛樂中心／巫旻璇報導台灣前桌球國手江宏傑於2016年與日本前桌球名將福原愛結婚，當時被視為台日體壇的模範夫妻。不過之後福原愛捲入婚內情感爭議，兩人最終於2021年離婚，結束這段婚姻。近日有週刊直擊，江宏傑身邊出現一名女子，兩人穿著同色系服裝、互動自然，邊走邊聊氣氛輕鬆，引發外界關注。不過該名女子其實是他過去同經紀公司的師妹林葦妮（木木），當時兩人正於台北市信義區百貨公司拍攝手機廣告。
陳亞蘭約滿走人／TVBS縮編延燒！加盟3年幾乎零進展 影帝陳亞蘭確定不續約
TVBS近期動盪不斷，從年前大規模縮編，到資深主播吳安琪本人證實遭裁員，引發外界高度關注。如今風暴更延燒至藝人經紀部門，市場盛傳，金鐘影帝陳亞蘭合約即將到期，確定不續約，成為這波人事震盪中最受矚目的指標人物。
吳安琪遭裁員反爆紅！「熟齡魅力」前T台閨密曝富豪搶認識
TVBS近期傳出裁員潮，引發外界關注，57歲資深主播吳安琪已證實離開主播台，54歲謝向榮則出面表示目前職務未有變動，而60歲方念華則傳出被列入觀察名單，去留尚未明朗。對此，曾為T台開台元老的資深媒體人王尚智也在臉書發文，以半開玩笑、半感慨的語氣談及此事，直言這波風波在他眼中既現實又無奈。
李貞秀豪奢生活曝光！前幕僚：情勒柯文哲
[NOWNEWS今日新聞]民眾黨不分區立委李貞秀爭議不斷，近日又遭媒體踢爆，她私下與前黨主席柯文哲、現任黨主席黃國昌密談過程中，以「需扶養5名子女」為由落淚訴苦，希望黨內高層展現「誠意」才肯退位。對此...
澎恰恰拍片欠債上億「不放棄導演夢」 師父鄭進一氣炸離席：叫他給我面對現實
實境訪談節目《坐吧！聊聊》由小禎、黃嘉千與黃鐙輝聯手主持，本集迎來重量級「師徒檔」音樂鬼才鄭進一與澎恰恰。許效舜接獲錄影消息，即使有工作在身，還趁空檔突然現身，「石頭家族」從第一代鄭進一、第二代澎恰恰、第三代許效舜，到第四代黃鐙輝，難得四代同堂，形成師祖師徒大團圓，黃鐙輝一見到許效舜進門，更是搞笑下跪迎接師父。
TVBS爆裁員潮！疑鎖定資深主播 開台元老急曝「1忠告」：淚中帶香
媒體圈震撼彈！TVBS近日深陷裁員風波，繼傳出裁撤攝影、SNG工程及駐地記者後，更有消息指稱裁員人數逼近百人，名單中不乏多位開台級資深新聞人，其中，57歲主播吳安琪已證實告別主播台，而方念華、謝向榮也被點名。對此，TVBS今日火速闢謠，方念華也打破沉默，在私人臉書嚴正發聲。
李貞秀上綠媒「抱團哭」 他神預言 于北辰燦笑飄過畫面曝
民眾黨13日開除陸配白委李貞秀黨籍，7日由黨團總召陳清龍繳交會議記錄成關鍵證據，直指她向黨要錢，最終達成一致決。李貞秀今(14日)參加三立政論《前進新台灣》節目錄影，此事網紅Cheap昨天已先預言，李與退將于北辰同框的畫面引發討論。
朴信惠懷第二胎！公司證實將暫停工作養胎 預產期曝光
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導韓國演員朴信惠憑藉韓劇《繼承者們》走紅，之後陸續推出的作品也相當受到觀眾喜愛，從此奠定女神地位。感情部分她2022年與...
王瞳守寡4年公公苦勸找個伴 4個月沒戲拍月花10幾萬
公益實境節目《網紅與善的距離》今（ 4╱14）舉辦入圍網紅見面會，第2集節目主持人王瞳接棒蕭薔，帶著「霸氣樂團」哽咽演唱〈永遠〉，她透露艾成爸爸最近語重心長地問她「有沒有交男友」？勸她要放下、找個人照顧自己，讓她很震驚。
46歲羅志祥遭傳在家中猝死！經紀人緊急回應「7字」曝他今早現況
羅志祥出道近30年，憑藉精湛舞技在華語樂壇占有一席之地，2006年推出代表作《精舞門》後，更被封為「亞洲舞王」，唱跳實力備受肯定。然而，近日網路卻瘋傳他「猝逝」的不實消息，引發粉絲恐慌，對此，羅志祥的經紀人今（14日）早上緊急出面回應了。
張凌赫慶功哭了！ 拍《逐玉》400多天「全是真情實感」：感謝觀眾給機會
由張凌赫、田曦薇主演的熱門劇《逐玉》日前舉辦慶功宴，男主角張凌赫在台上哽咽談論影視產業的現況，真摯的態度感動全 […]
TVBS爆發裁員潮！前主播劉涵竹揭電視圈殘酷真相：早走比被請走好
TVBS電視台近期爆發大規模裁員潮，震驚業界。前主播劉涵竹發文分享過來人心境，直言傳統媒體寒冬已至，並揭露電視圈殘酷真相。她指出，當環境不對勁時，應「先一步轉身找路」，而非被動等待。劉涵竹回憶4年前毅然離開主播台，轉戰自媒體，體悟到在公司裡每個職位都可能被取代，唯有自己才是人生的主角。她強調，連主播都面臨裁員，警鐘已敲響。面對職場危機，劉涵竹提供5點務實建議，包括做好心理建設、破除終身僱用迷思、帶
《逐玉》北京慶功宴 張凌赫數度哽咽落淚、田曦薇立定目標未提男主角
陸劇《逐玉》今（13日）於北京舉行慶功宴，男女主角張凌赫與田曦薇一同出席，分享拍攝心路歷程與對作品的感謝之情。其中張凌赫情緒數度潰堤、哽咽落淚，真情流露成為全場焦點。