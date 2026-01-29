國王的雞腿？她夾「3菜1飯」被收115元 眾人見菜色傻眼：發薪也不敢去

生活中心／王文承報導

一名女子抱怨，她在某間清粥小菜店只夾了3樣配菜，加上一碗白飯，沒有任何主菜，結帳卻被收115元。（圖／翻攝自臉書爆料公社）

自助餐價格向來讓人摸不著頭緒，不少人笑稱「貴不貴、便不便宜，全看結帳阿姨的心情」，因此也時常傳出消費糾紛。近日就有一名女子抱怨，她在某間清粥小菜店只夾了3樣配菜，加上一碗白飯，沒有任何主菜，結帳卻被收115元，讓她當場氣炸，忍不住上網詢問網友是否合理，貼文曝光後，大批網友看傻，直呼「史上最大盤子」。

她夾3菜1飯被收115元 眾人見菜色傻眼



一名女網友在臉書社團「爆料公社」貼出照片表示，當天她只夾了3樣配菜與一碗白飯，結帳金額卻高達115元。從照片中可見，便當盒內包含杏鮑菇、青椒與豌豆各一份，白飯旁則放了少量花生小魚乾提味，讓她相當不解，為何這樣的內容會被收取如此價格。

原PO指出，她當下曾向老闆提出質疑，沒想到對方冷冷回應：「我們家的份量比較多，所以價格會比較貴，就是收115元。」這番說法讓她更加不滿，才會發文請網友評評理。

照片曝光後，立刻引發熱議，不少網友認為價格明顯不合理，紛紛嘲諷，「史上最大盤子」、「這算是合法打劫嗎」、「清粥小菜就算剛發薪水我也不敢進去」、「左下角那點小魚乾該不會被當海鮮算吧」、「這價格我寧願吃泡麵」、「自助餐價格根本是世界十大未解之謎之一」、「你是不是夾到右上角的傑克與魔豆」、「魚是算『尾』的啦」、「現在的自助餐根本是在吃盤子」、「遇到詐騙集團了吧」。

不過，也有部分網友緩頰指出，「可能因為是清粥小菜，本來就比一般自助餐貴」、「這類型的店價格確實偏高」。

