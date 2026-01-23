國球傳愛美滿偏鄉 花蓮四校獲贈經費

合影

讓孩子因運動看見世界，社團法人111教育發展協進會攜手國美社會福利基金會與臺北市教師管樂團，今（23）日前進花蓮光復鄉太巴塱國小，辦理「2026國球暨藝術傳愛」，除帶來管樂演出，也捐贈花蓮縣立長橋國小、林榮國小、佳民國小及太巴塱國小運動經費共新臺幣42萬元。



太巴塱國小劉從義校長說，棒球隊孩子們在紅土上磨練的不僅是技術，更是勇氣與責任感。這筆運動發展基金對孩子來說，不只是一個金額數字，更是一份來自社會的深切支持與肯定，讓孩子知道他們的努力被看見了。111教育發展協進會理事長曾燦金表示，秉持「一校一特色、一生一專長、一個都不少」的理念，本次計畫特別聚焦於棒球、軟式網球與桌球這三項基礎運動，協助學校維持球隊運作、更新老舊訓練器材並強化教練資源。



花蓮縣教育處翁書敏處長則表示，運動不僅可以鍛鍊體魄，更重要的是可以培養團隊協作、堅持不懈的精神，這些價值觀將伴隨著學生們成長，成為他們未來人生道路上的寶貴財富。感謝111教育發展協進會的支持與捐贈，將激勵學生們在運動領域取得更多的成就，同時也促進了整個社會對教育的關注。

