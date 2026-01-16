■國璽新藥進入臨床三期 助力台灣成亞太幹細胞研究重鎮
文．蔡武穆
《再生醫療雙法》將於今年上路，為重症患者帶來一線生機，國璽幹細胞在董事長莊明熙領導下，目前有四支幹細胞新藥進入臨床實驗，包含肝硬化、腦中風、關節炎及糖尿病新藥。其中，腦中風新藥正在申請臨時藥證，有機會成為國內首支幹細胞新藥。
莊明熙早年從事電子業，2009年看到一則再生技術的報導，把豬的組織放進人體咽喉再生，覺得不可思議，可惜後續技術只躺在實驗室裡，沒有量產規模。
站在中醫大肩膀 以脂肪間質幹細胞為基底
2012年接觸國璽，當時公司因賣保健食品，燒光三億資金，面臨倒閉危機，他入主後重新引資，轉型為幹細胞新藥公司。
國璽自中醫大移轉幹細胞技術，由於中醫大是以脂肪間質幹細胞為研究主軸，這也決定了國璽日後發展的方向，以脂肪間質幹細胞為基底的各項新藥研發。
莊明熙說，間質幹細胞的來源有四：臍帶血、骨髓、胚胎、脂肪，脂肪間質幹細胞不一定在增殖表現上最優，但來源最好取得，大幅降低研究的門檻，免疫源性也相對低，在臨床上具有很好的應用潛力。
動物實驗成功肝硬化逆轉70%
肝硬化是國人十大死因之一，有龐大市場需求，國璽從肝硬化入手，不久在動物實驗成功使肝硬化逆轉70%，發表在期刊上震撼生技界，引起亞洲細胞治療協會(ACTO) 的高度重視。
2014年，行政院通過《特管法》草案，嗅到上市的機會，國璽在2016年申請人體臨床試驗，沒想到光是一期就做了五年，2021年才進到臨床二期，過程非常艱辛。
莊明熙坦言，肝硬化的病人多數伴有高膽固醇、高血壓、糖尿病、腎衰竭，若因其他併發症死亡，試驗就會中斷，因此收案病人必須嚴格篩選。另外，試驗規定病人不能喝酒、不能抽菸，若病人違規，也會破壞試驗數據。
站在中醫大的肩膀上，國璽持續技術研發。學理上，脂肪間質幹細胞可以分化為脂肪細胞、肝細胞、軟骨細胞、心肌細胞、神經細胞等多種細胞，屬於多能幹細胞，研究人員除了將細胞養多、保持活性之外，最需克服的是一致性，「細胞製劑不能參雜其他失控分化的細胞，否則會有安全性的疑慮」。
「公司發展出獨有的Nigiro-Med平台，從中草藥萃取出高單位且純度高的小分子，誘導幹細胞去定向分化或產生功能性，後續透過檢驗表面標誌確定原先幹細胞的生物特徵還存在，利於臨床的推動，逐漸奠定公司紮實的根基」。
重癱病患起身行走 Discovery跨海來台見證奇蹟
國璽進行十幾項動物實驗，原本打算進軍帕金森氏症及阿茲海默症新藥，但考量到這兩種疾病成因較為複雜，決定先從腦中風進行人體臨床試驗。
他提到，台灣腦中風有50~60萬人，重度癱瘓少說有30萬人，耗費健保及家庭資源，一人癱瘓全家受累，市場需求非常大。
國璽通過《生技新藥條例》的審核進入新竹生醫園區，鎖定65~85歲中重度慢性腦中風患者進行人體臨床試驗，展現驚人的成果，重度癱瘓或半身癱瘓的病人可以藉著輔具起來行走，Discovery在台灣製作的紀錄片《台灣無比精彩：生醫科技》也特別納入了思益優的臨床紀錄，一同見證這項奇蹟。
2023年腦中風幹細胞新藥完成臨床二期，2024年立院三讀通過《再生醫療雙法》，明定細胞業者做完臨床二期即可申請臨時藥證(或稱條件附款、暫時性藥證)，公司上下為之振奮，二次遞交請申請書，無奈法令公告至今都未能實施。
腦中風新藥若獲臨時藥證 將啟動亞太布局
莊明熙說，公司每年研發支出將近一億元，保健食品及學研檢測業務獲利七、八千萬元，至少有二、三千萬元缺口必須靠股東增資，腦中風新藥若能拿到臨時藥證產生獲利，就能順利啟動各項三期臨床試驗。
《特管法》開放六項自體細胞治療，他評估，《再生醫療雙法》應會循《特管法》優先開放自體細胞治療，腦中風新藥屬於自體細胞治療，且內部初步判斷應該符合嚴重失能及危及生命安全二項規定，有信心拿到第一波臨時藥證。
自體細胞客製化程度高，國璽每年一千位患者的胃納量，以一位患者收費一百萬元估計，每年至少創造十億元營收。
國璽2016年進駐生醫園區，預計今年下半年會將多條產線申請並通過PIC/S GMP細胞製劑藥廠(GMP Facility) 認證，目前有121張專利，多數為發明專利，地區涵蓋美國、中國、日本、台灣、馬來西亞、新加坡、越南等，腦中風新藥若能拿到臨時藥證，將會啟動亞太布局，鎖定馬來西亞、越南、印尼等新南向國家技術授權，在當地直接做臨床試驗。
建立亞太首座幹細胞原料庫
除了肝硬化、腦中風自體幹細胞新藥之外，國璽還有糖尿病、關節炎等異體幹細胞新藥，分別進入臨床一期、三期，莊明熙說，越南約一億人口中，根據越南內分泌與糖尿病協會VADE估計約有700萬人左右(約7%)，糖尿病臨床一期在越南進行，三期若結束，將帶來龐大的商機。
值得一提的是，國璽建立亞太首座幹細胞原料庫，莊明熙說，異體細胞採自健康年輕人，依照人類細胞治療產品捐贈者合適性判定基準，經過多項檢測證明無過敏原及傳染性病原，並要通過醫院內的IRB審核通過文件才完整。此外，國璽的異體細胞原料也登錄在FDA原料藥資料庫(DMF)裡，每個細胞有自己的身分證，將有利於產官學研單位的臨床研究與產品開發。
台灣幹細胞產業急起直追
2012年日本山中伸彌教授發現iPS細胞(誘導性多功能幹細胞)至今，各國站在同樣的起跑點，台灣在幹細胞產業並沒有落後太多，國璽的肝硬化及腦中風幹細胞新藥完成臨床二期，已是全球領先地位，有機會成為亞太地區幹細胞研究重鎮。
莊明熙說，國璽的網站上有很多民眾留言何時可以拿到藥，目前會把力量集中在腦中風臨時藥證申請，新藥是病患和家屬的一線希望，癱瘓病人可以坐起來或拿著拐杖行走，就有活下去的勇氣，家庭氣氛也會越來越好。
※理財周刊1325期更多精采文章：
◎發行人語> 2026年十大產業趨勢
◎封面故事> AI冷革命3.0 微通道競賽 誰勝出？
◎企業巡禮>新年「馬」上領獎金！永慶房屋發近1.8億幸福成家基金犒賞員工
◎理善大家來>讓年菜走出餐桌：一份被重新定義的團圓
◎理財我最大>國璽新藥進入臨床三期 助力台灣成亞太幹細胞研究重鎮
◎封面故事> AI冷革命3.0 微通道競賽 誰勝出？
◎許江鎮博士解法說>DDR4供應吃緊 南亞科營收爆發成長
◎財經趨勢透視鏡>震盪上行趨勢延續 資金搶進波動避風港
◎解碼房市>未來五年新供給85萬坪 Ａ辦房東漲租要看房客臉色
其他人也在看
台灣夜市小吃很危險！醫示警「３類食物」盡量別吃：它被列為第一類致癌物
台灣美食文化豐富多元，從夜市小吃到手搖飲料，各式各樣的選擇滿足了民眾的味蕾需求。然而，在享受美食的同時，健康風險也悄然而至。減重專科醫師陳威龍分享，醫師們從不碰觸３大類食物，包括油炸食物、含糖飲料及加食尚玩家 ・ 1 小時前 ・ 22
89歲連戰罹癌＋中風！媳婦親揭「最新病況」全說了
政治中心／綜合報導連戰次子連勝武的妻子路永佳，近期經常在社群平台分享生活點，夫妻倆婚姻長跑16年，並在今（14）日一同出席公益新書發表會，過程中談及身為公公的國民黨前主席連戰，由於他已89歲，過去又罹患攝護腺癌、發生小中風等狀況，外界也十分好奇他健康狀態，對此路永佳也曝光了公公的身體現況。民視 ・ 1 天前 ・ 338
《衝衝衝》喜迎1000集 陳為民謝恩：幫我繳頭期款
徐乃麟、曾國城、張文綺、徐凱希、籃籃、巫苡萱主持的《天才衝衝衝》迎來第1000集，特別找回第1集嘉賓陳為民，以及潘若迪、馬力歐、張棋惠、陳隨意、Albee、林逸欣、舒子晨同樂，陳為民驚訝表示：「我入行30幾年，竟然有20年就在這個節目！真的非常謝謝你們，幫了我房子的頭期款不少忙。」太報 ・ 9 小時前 ・ 8
11歲女童大叫後猝逝！高大成分析死因：嚴重3天就致死
事發於1月10日中午，女童與父親駕車外出，途經太平區一處加油站時，父親停車加油，女童則獨自前往對街購買包子。返車後不久，她突然大喊一聲便失去意識，家屬見狀立刻將她送醫。然而送達醫院時，女童幾乎已無生命跡象，院方隨即啟動葉克膜急救，但仍於12日宣告不治。醫療團隊...CTWANT ・ 3 小時前 ・ 17
連費德勒也笑爛「你怎麼沒反應啦」！周杰倫幽默回應「我們組雙打？」
體育中心／綜合報導華語歌壇天王「周董」周杰倫，在本屆澳網首度以業餘球員身分出賽！挑戰新推出的「1分大滿貫」比賽，但沒想到開賽就被對手一記Ace球殺得措手不及，最後直接遭淘汰；賽後周杰倫巧遇「瑞士天王」費德勒時還被笑虧「你怎麼沒有反應啦！」而周董也幽默回應「還是我們組雙打？」FTV Sports ・ 2 小時前 ・ 10
稱對岸只打台北、打賴清德！陳玉珍「我本就不是台灣人」她爆美智庫嚇壞
國民黨立委陳玉珍強推法案，反紫光奇遊團成員許美華指出，美國智庫友人拜訪陳玉珍，想了解她對兩岸關係的看法，沒想到陳玉珍說，「她不擔心中共打過來，因為中共討厭台獨、討厭賴清德，對岸只會打台北打賴清德，不會打金門」，還直言「我是福建人，我本來就不是台灣人」，令人傻眼。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 210
陳亭妃「孤鳥之姿」殺出血路 她驚：真實民意恐更高
民進黨立委陳亭妃在黨內台南市長初選擊敗立委林俊憲出線，「妃憲之爭」也將進入「妃龍大戰」，對決國民黨參選人立委謝龍介。民眾黨立院黨團主任陳智菡直言，陳亭妃的實力非常強，實際民意可能比檯面上所公布的數字更高。中時新聞網 ・ 1 小時前 ・ 35
陳亭妃初選勝出打臉賴清德？郭正亮揭民進黨算盤：謝龍介會難選很多
民進黨2026台南市長初選民調結果今（15）日正式出爐，最終由立委陳亭妃以平均60.8557% 的支持度，擊敗立委林俊憲的58.1630%，將代表民進黨角逐下屆台南市長。對此，前立委郭正亮在節目《大新聞大爆卦》表示，陳亭妃在初選出線也意味著國民黨立委謝龍介難選了，因為林俊憲的票不會跑，而陳亭妃的票比較容易有移動。民進黨台南市長初選最終由陳亭妃勝出，原先外界......風傳媒 ・ 13 小時前 ・ 72
國旅不只墾丁慘兮兮？這觀光勝地旅客暴跌600萬人次 作家揭原因：大量民宿認賠轉賣
台灣國旅近年來被認為消費過高，越來越多人寧願買機票出國旅遊，也不願待在國內觀光，其中墾丁旅遊最常被人詬病，繼113年跌破214萬人次後，114年數據續創低點，僅剩213.9萬人次，正式進入「200萬人次保衛戰」。對此，作家漂浪島嶼在臉書發文表示，國旅低迷情況不只墾丁，連這一處風景勝地過往1年破千萬人到訪，如今觀光人次直接腰斬600多萬人。近年國旅花費價......風傳媒 ・ 20 小時前 ・ 82
一天吃水煮蛋「4~6顆」最營養 醫：蛋黃是關鍵核心！
家醫科醫師李思賢透露，門診中經常聽到患者自豪表示早餐會吃一顆水煮蛋，他總是笑著回應「很好」，但內心其實想提醒患者可以再多吃一些。李思賢指出，雞蛋堪稱自然界的超級蛋白質來源，每天攝取4至6顆都在可接受範圍內，單吃一顆其實遠遠不足。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 35
陳亭妃打一場必敗的仗？ 董智森：台南不是票多的贏喔
民進黨台南市長初選民調結果將在15日出爐，參選的立委陳亭妃14日呼籲大家好好休息，等待中央黨部開封民調資料。媒體人董智森質疑這次初選機制，認為即使陳亭妃票數領先，也不代表一定能出線，並指出反賴清德的民意其實超乎外界想像。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 223
陳亭妃為何贏？他曝「變態級實力」靠1招吸票 預言謝龍介沒機會了
各黨派積極備戰2026九合一選舉，民進黨2026台南市長初選結果15日出爐，立委陳亭妃險勝林俊憲2.69％，確定代表民進黨出戰國民黨參選人、立委謝龍介。經常談論時事的網紅Cheap也點出陳亭妃初選勝出關鍵，預言「謝龍介是沒機會了！」三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 70
黃國昌回台灣說一堆543！他驚見「美方1舉動」：美國真的對黃國昌很不爽
民眾黨主席黃國昌日前率團訪問華府，14日清晨返台召開記者會，並稱1.25兆特別預算但對美軍購僅有3000多億。不過此一說法則是遭到國防部駁斥，美國在台協會（AIT）昨晚發聲打臉黃國昌。此外，政治工作者周軒也觀察到台灣時間15日凌晨美國媒體的兩則報導，讓他直呼「美國大概真的對黃國昌很不爽」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 290
周杰倫出戰澳網「8歲兒陪進場意外入鏡」！ 網誇超帥：像昆凌
周杰倫14日參加澳網「一分大滿貫」表演賽，雖然遭對手賞ACE球，「連球都摸不到」就光速落敗，但依舊掀起滿滿話題。當他走入球場時，妻子昆凌陪伴在側，鏡頭也意外捕捉到8歲兒子Romeo的身影。鏡週刊Mirror Media ・ 21 小時前 ・ 23
經典賽》中華隊陳傑憲笑談上廁所時接下隊長任務 使命感讓他全力以赴
2026年第六屆世界棒球經典賽將於3月點燃戰火，中華隊今（15日）公布32人集訓名單，同時確定由陳傑憲續任隊長。談到再次接下隊長一職的過程，陳傑憲笑稱過程相當尷尬，透露這份使命感其實是在上廁所時完成。Yahoo奇摩運動 ・ 19 小時前 ・ 13
一天2顆雞蛋害高膽固醇？醫點名「2款蛋」才是大忌 吃對能穩血糖
不少長輩認為，多吃蛋黃會造成膽固醇過高，事實並非如此。復健科醫師王思恒提到，蛋黃長期被誤解為心血管的「頭號敵人」，不過最新研究顯示，每天吃1到2顆雞蛋，並不會造成膽固醇過高，不過烹調方式要注意，建議水煮、蒸煮，而奶油炒蛋、炸蛋是大忌。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 10
下週變天急降溫！專家示警「整天都冷」最冷時段曝光
下週變天急降溫！專家示警「整天都冷」最冷時段曝光EBC東森新聞 ・ 11 小時前 ・ 發表留言
走過近20年！《天才衝衝衝》邁入播出1千集 竟找回首集嘉賓
【緯來新聞網】徐乃麟、曾國城、張文綺、徐凱希、籃籃、巫苡萱共同主持的華視節目《天才衝衝衝》將迎來第一緯來新聞網 ・ 17 小時前 ・ 11
黃國昌「被問到傅崐萁」激動拍桌！華府智庫圈嚇壞
政治中心／李汶臻報導台灣民眾黨主席黃國昌日前率團快閃美國3天後，返台隨即召開記者會、開噴賴政府拋出的1.25兆特別預算中「我國對美軍購只需3千億」，有關說法引發熱議。但美國在台協會（AIT）似乎拒絕為黃國昌背書，馬上跳出來重申支持「台灣1.25兆元國防特別預算」立場。對此，科技專家許美華就直言「AIT這次真的對黃國昌很火大！」，並加碼抖出過去有訪台跟黃國昌見面的華府智庫美國友人，委婉詢問她「黃國昌這人是不是哪裡怪怪的？」，透露美方友人詢問黃國昌一件事，被對方「起乩式反應」嚇壞。民視 ・ 1 天前 ・ 108
台積電帶飛！台股明開盤有望「跳空500點」 投信副總：股市現在只剩這弱點
台積電今（15）日舉行2025年第4季法說會，財報表現亮眼，全面超出市場預期，營收更是史上首次跨越1兆大關。財經專家阮慕驊與宏利投信投資策略部副總經理鄧盛銘對此在節目《財經一路發》指出，受台積電影響，台股目前呈現強勁上漲，且背後的基本面仍然不錯，但還有一個「唯一的弱點」。阮慕驊表示，台積電財報出來後，ADR在盤後交易就持續走高，已經上漲了超過5%，更帶動台指......風傳媒 ・ 8 小時前 ・ 10