國產不給力？外媒爆騰訊「靠日本」繞道用輝達晶片：砸了378億

財經中心／倪譽瑋報導

知情人士稱，騰訊公司透過租用日本企業的資料中心，以取得輝達高階晶片的算力。（圖／翻攝自騰訊微博）

美國對科技大廠輝達的高階晶片出口到中國祭出限制，中國雖力推國產晶片，但似乎有不少公司更偏好用輝達。外媒引述知情人士說法，中國騰訊和日本雲端公司Datasection簽下12億美元（約新台幣378億元）的合約，租用搭載輝達先進晶片的資料中心，以支援AI相關運算。

美國強化晶片管制 騰訊遭爆透過「日本公司」租運算力

綜合《金融時報》（Financial Times）等外媒報導，先前美國加強對中國的晶片管制，限制中企用輝達的高階技術；中方則祭出「使用國產晶片」相關優惠，但仍傳出部分中國科技公司如DeepSeek試圖使用輝達的Blackwell晶片。

知情人士透露，Datasection將採購多達1.5萬顆輝達最新Blackwell GPU，用於強化其在日本與澳洲資料中心。另外，騰訊透過第三方與Datasection接洽，以12億美元合約租用其AI資料中心，該中心搭載輝達B200的算力資源。

繞過管制「灰色解方」 分析師：中國AI產業仍依賴輝達

據報導，上述模式並未涉及晶片出口，被視為中國應對美國限制「合法但高度敏感」的方案。對於市場消息，Datasection表示公司使用輝達GPU、取得的方式均合法，有獲美國商務部核准，但公司不願透露客戶身分。

伯恩斯坦研究（Bernstein Research）分析師認為，輝達H200晶片已可銷往中國市場，但和最新一代仍有性能差距，雖然中國當局推國產晶片，但相關產業仍較依賴輝達高階GPU，對當地AI企業而言，利用雲端服務取得Blackwell晶片的算力，也許比購買「降規版」晶片更有利；而租用海外資料中心的做法，阿里巴巴大廠等也有採用。

