國產休旅與陸合作 福特避嫌低調發表

克服自製率限制，福特六和18日宣布揮軍台灣中型休旅市場，發表全球戰略車款The All-New Ford Territory，並開出油電旗艦車型101.9萬元啟動預接單。不過因這款車為原廠與大陸江鈴福特共同開發，就怕引來經濟部產發署的關愛眼神，福特六和也相當低調。

國產中型休旅是目前新車市場主力，但呈現Toyota Corolla Cross「一車獨強」之姿，近年包括MG HS、Hyundai Mufasa先後搶進，希望分食一杯羹，在Ford Territory發表後，三菱也有望發表Mitsubishi XForce，除提供購車民眾更多選擇，市場競爭也轉趨激烈。

為防堵大陸品牌低價傾銷，或進口原料再來台組裝，經濟部去年7月30日宣布「在地化供應鏈合作價值比率要求」規範，包括原廠與陸資合資、陸資併購之國際品牌、國際品牌於大陸設廠生產零件與車款者均納入，瞬間讓有意導入的車廠陣腳大亂，被迫調整供應鏈。

車廠主管表示，大陸已15年蟬聯全球最大汽車市場，國際車廠或多或少都在大陸合資，甚至設有工廠，而台灣的市場規模太小，不可能要求原廠為台灣量身訂做車款，台灣若「逢陸必反」，能導入的車款會愈來愈有限，但既然政府有令，也就只能積極調整供應鏈。

據透露，Ford Territory早在去年就在台灣偽裝路測，然在國產率限制公布後，隨即消聲匿跡，在歷經供應鏈調整的「陣痛期」，也取得產發署的核准後，終在年底前上市，積極爭取換購市場，但也因其「身分特殊」，廣宣上相對低調，避免遭到產發署的關切。