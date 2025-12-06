國產化鬆綁衝擊？焦佑倫看3關鍵降本 台灣打入世界鏈就有競爭力

華新海纜廠開幕典禮，左1沃旭台灣董事長汪欣潔、右3華新董事長焦佑倫、右1世紀鋼董事長賴文祥。(記者林菁樺攝)

〔記者林菁樺／高雄報導〕政府不再強制離岸風電國產化政策，華新董事長焦佑倫表示，初期確實需要台灣市場支持，但海纜就像台灣其他產業，只要打入世界供應鏈，沒有一個不具競爭力，他也進一步分析，規模、共建與技術三大關鍵可以讓風電建造成本降低。

華新旗下海纜電廠6日正式開幕，同為國產化陣營的世紀鋼董事長賴文祥出席道賀，但他直言，外界誤以為政府已經支持離岸風電8年，不需要扶植，但以海纜為例，技術含量高，是最後一塊拼圖，華纜啟用後也還要產品認證，兩年時間沒營收貢獻，賴文祥多次強調「政府不能隨意給我們拋棄」。

焦佑倫則提到，台灣風電成本下降有3大關鍵，包括規模、共同建造與技術突破。他認為，台灣市場具有一定規模，並以德國、丹麥、瑞典、荷蘭共創共建海底電纜、海上變電站為例，降低單一投資風險，也能縮短開發時間，北歐規劃值得台灣借鏡學習。

對國產化鬆綁帶來競爭，焦佑倫認為，初期的確需要政府、台灣市場支持，但要走出去與世界競爭，只要台灣打進世界供應鏈的產業，沒有一個不是世界最具競爭力的產業，海纜也是如此。

NKT執行長Claes Westerlind也補充NKT結合華新技術，建廠標準符合歐洲甚至是全球最新，透過電壓提升也能降本，高壓電纜可傳輸更多的電，華纜可製造275KVAC確保長距離穩定傳輸。

開發商沃旭台灣董事長汪欣潔表示，沃旭在台灣建造運維的風場已將近2GW，樂見同為丹麥企業的NKT跟台灣合資，並落地高雄港，目前台灣離岸風電發展7、8年時間，已完工矗立在台灣海峽超過400座風機，而未來運維的風場也同樣需要海纜，她籲台灣政府要盡快公布3-3選商草案。

