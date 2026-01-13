國產宣稱「處理再使用全台8成廢棄物」台泥不解：你的混凝土難道100%都是廢棄物組成？

國產（2504）日前表示，全台一年2118萬噸事業廢棄物中，國產所屬預拌混凝土業及旗下產業再使用佔比合計高達81%（約1716萬噸）。對此，台泥（1101）今日受訪時指出，國產2025全年混凝土出貨量約為580萬立方公尺，若以預拌混凝土每立方公尺重約2.35噸計算，其產品總重量約為1363萬噸，但該公司宣稱2025年處理再使用了1716萬噸廢棄物，等同國產每產出一方混凝土，其中的廢棄物再使用含量竟然高達1.25噸。

再利用量與出貨量對不上？台泥質疑國產數據邏輯



台泥質疑，這項數據換算後意味每一噸國產混凝土「100%全由廢棄物組成」，完全無需添加水泥、砂石或水，這種極致的配比在建築材料學與生產邏輯上確實令人難以理解，而且此項計算還未納入國產及其關係企業2025年自東南亞及日本進口的近87萬噸水泥。

台泥向記者說明，混凝土組成中砂石骨材約佔70%至75%，膠結材料僅佔約10%至15%，如果廢棄物再使用量真如國產所描述的佔比，恐涉及違反預拌混凝土國家標準及施工規範對於高爐爐石粉或飛灰配比的安全限制。

Net與Gross碳排差異成關鍵，日本數據不宜直接對比



此外，針對國產提出「日本太平洋水泥每噸碳排約758公斤，遠低於國內水泥平均值」的說法，台泥進一步解釋，該數據源自日本水泥協會（JCA）2022年普查，其官方文件標示該數據僅侷限於廠內製程與燃料的「淨（Net）排放量」，排除了所有廢棄物處理、運輸、外購電力及上游排放。

相較之下，台灣環境部核發的「碳標籤」則要求計入範疇二電力與範疇三運輸等完整的全生命週期「總（Gross）排放量」，因此Grosss數值一定高於Net排放量。

台泥分析，日本及東南亞國家都採取Net排放計算基準，呼籲政府啟動進口水泥熟料申報碳排時，應要求進口商對齊台灣的Gross碳排標準。

台泥呼籲水泥碳排對齊標準



台泥指出，低碳水泥的能力對比應建立在相同的計算基準上。以台泥目前推出的全台最低碳「台泥卜特蘭石灰石水泥」為例，即使在計入運輸、電力及廢棄物處理等最嚴謹的全生命週期（LCA）計算下，每噸水泥總（Gross）碳排量為755公斤，數據表現都優於日本太平洋水泥排除電力運輸與廢棄物處理等碳排後、採較低標準「淨排放量」計算的758公斤。

台泥向產業界呼籲，回歸科學事實與透明數據，無論是本土水泥或進口水泥，都應共同承擔為台灣減碳的責任並支付相同的碳成本，一起推動台灣營建產業的永續轉型。



