國產尚青 苗栗智慧溫室藍莓 3月上市

與進口藍莓相比，國產藍莓具有新鮮度高、成熟度佳的優勢，並且風味更好。（呂麗甄攝）

苗栗後龍智慧溫室迎來藍莓花季，首批國產藍莓預計3月上市，縣府透過農村再生計畫輔導青農導入智慧環控技術，克服氣候與土壤限制，推動藍莓在地規模化栽培。目前全縣栽培面積4.4公頃、年產量11公噸，以自然完熟品質區隔進口市場，青農彭彥豪等15人更吸引民間投資，展現紫色經濟潛力。

農業處長陳樹義指出，國內藍莓過去多依賴進口，因對冷涼氣候、酸性土壤與水分管理要求高，目前全台最大產地為嘉義30公頃，苗栗約4.4公頃。縣府輔導青農導入智慧溫室、滴灌與數據化管理，可即時監測溫度、溼度、水分與光照，依作物需求調整灌溉與環境控制，相較傳統耕作可降低用水與用電量，減少農藥與肥料，兼顧品質與環境保護。

後龍青農彭彥豪表示，場內採用離地盆栽栽培，可精準控制介質酸鹼值與排水，並搭配溫溼度監控，不僅提升果實均一性，也讓藍莓能在樹上自然完熟，保留果粉與酸甜層次。進口藍莓因長途運輸需提早採收，口感偏酸、香氣不足，國產藍莓則以鮮度與品質作為市場優勢。

彭彥豪目前栽培總面積約1公頃，其中與友土幼農社企合作的7分地場區，近期獲投資近千萬元，經費主要用於升級智慧溫室與滴灌設備，並涵蓋介質、苗木及後續的行銷規畫。

農業處表示，目前全縣藍莓產銷結合直售、高端餐飲與伴手禮通路，降低中間成本。苗栗藍莓栽培以適合平地的南高品叢系為主，包括薄霧、海岸、陽光藍，以及兔眼品系粉藍、燦爛。民間資本投入傳統農業並不多見，顯示苗栗青農逐步具備市場競爭力與商業化發展空間。

陳樹義表示，智慧溫室結合環境感測與精準灌溉，降低水電使用並減少化學投入，提升對極端氣候的因應能力。透過生產數據可視化與可追溯機制，兼顧食品安全與透明管理，也成為青年農民培育的重要示範場域，降低農業進入門檻，促進青年返鄉。

若天候配合，民眾可在3月品嘗到最新鮮的苗栗藍莓，結合科技與青年創意的紫色經濟，不僅是農村再生的縮影，也為國產水果市場開創新的經濟價值。