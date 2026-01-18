國產建材尾牙席開200桌 低碳布局去年營收創高 2026穩中求勝

【記者許麗珍／台北報導】全球AI炙熱加速低碳商機，混凝土龍頭國產建材實業（2504）集團去年營收創新高紀錄。展望2026年，國產建材實業董事長徐蘭英表示，公司將投資興建第2座爐石廠、啟用台中與汐止二廠兩座預拌混凝土廠，除了生產低碳且高端的精緻爐石粉、大大發揮「材料為王」的多元優勢佈局外，同時持續擴展營運新動能，2026年穩中求勝。

國產建材實業於南港展覽館舉辦集團望年會席開200桌。國產建材去年不論是集團合併營收225.33億元，還是國內本業營收的194.84億元，都雙雙創下史上最高紀錄。

國產建材實業董事長徐蘭英表示，這份「史上雙高」背後，是堅實的競爭力，包括低碳領導力，目前擁有61款國內外低碳認證產品，減碳率最高達到42.3%，這在業界是絕對的領先。回顧過去的一年，國產建材集團2025年於全台舉辦低碳暨新產品研討發表會，吸引上千名營建、金融與學術界專業人士熱烈參與，展現低碳策略成效。

徐蘭英表示，國產建材蟬聯「幸福企業金獎」、積極推動「一米一愛心」等ESG進程、推出榮獲業界最多的國內外認證等低碳高端混凝土產品，「這都歸功於我們將碳競爭策略深植在固有的創新DNA中」，用客戶導向思維去推動所有的計畫，而且為了淋漓盡致的往上整合低碳大溯源管理，讓精緻砂石、精緻粉體先進製程繼續升級。

徐蘭英表示，目前董事會已通過投資15億元，在所屬的台北港埠興建第二座爐石研磨廠，預計今年3月動工、2027年Q4左右完工，屆時2座爐石廠年總產能可達到110萬公噸，大大發揮「材料為王」多元優勢佈局。

國產建材實業集團繼續創下營收紀錄，高長齊聚集團尾牙充滿信心展望未來營運優勢，同時攜手各界積極佈局先進研發與低碳永續願景。國產建材實業提供

徐蘭英進一步指出，過去幾年國產建材在台北港建立國家級TAF認證實驗室、廠區也開始導入先進的AI解決方案，現在繼續投資興建高端低碳的第二座爐石研磨廠，為目前「精緻砂石、精緻粉體」創新先進製程，構築最厚實的優勢基礎，減碳最高可達50％左右，讓國產建材集團掌握創新研發優質低碳混凝土產品；市場擴展方面，2026年啟用台中與汐止兩座預拌混凝土廠，屆時集團擁有全台業界最多的28座混凝土廠，持續墊高營運動能。

展望2026年，國產建材將投資興建第2座爐石廠、啟用台中與汐止二廠兩座預拌混凝土廠，除了生產低碳且高端的精緻爐石粉，同時持續擴展營運新動能。國產建材實業在全台擁有龐大近45萬坪左右資產土地，旗下南港大型開發案等資產活化，與擁有鄰近北士科的近2萬坪土地，剛好都鄰近AI巨擎輝達（Nvidia）研發中心與海外總部，該處近未來若經政府相關國土與都市計畫後，發還的土地將非常具有龐大的潛在開發價值。

