國產建材營收創高加碼15億建爐石廠 徐蘭英：今年是「穩中求勝」

國產建材實業董事長徐蘭英表示，儘管2025年房市環境惡劣，受到科技業擴廠帶動，繼續創下營收紀錄，今年持續積極佈局先進研發與低碳永續願景。（圖／林榮芳攝）

全球AI炙熱加速低碳商機，國產建材實業集團充分掌握，創下史上最高的年度營收紀錄。國產（2504）、中保科（9917）在南港展覽館2館舉辦旺年會，在總裁林孝信的大進場下拉開序幕，展望2026年，董事長徐蘭英表示，今年將投資15億元興建第2座爐石廠、啟用台中與汐止二廠2座預拌混凝土廠，「今年是『穩中求勝』，步步為營。」

國產建材去年不僅繳出集團年度營收225.33億元、與國內本業年度營收194.84億元，雙雙創下史上最高營收好成績，同時在全台擁有龐大近45萬坪左右土地資產，除了位處東區門戶軸心南港外，還有鄰近北士科近2萬坪土地，未來具有龐大的潛在開發價值。

徐蘭英表示，從2024年央行下達限貸令等措施，到去年整個發酵，今年又來個「土方之亂」，整體來說房市非常不確定、政策不確定、環境很惡劣。但不管怎樣，去年國產實業還是交出不錯的成績單，是因為國產有很多針對「低碳」的題材，尤其在結構安全上得到了很多科技廠房的認同，在一般商業大樓推案量減少的情況下，還能創造比以前更好的成績，「對於今年是『穩中求勝』，步步為營，為了贏，我們還是必須努力。」

徐蘭英回顧過去的一年，國產建材2025年於全台舉辦低碳暨新產品研討發表會，吸引上千名營建、金融與學術界專業人士熱烈參與，展現低碳策略成效。去年推了「抗震模式混凝土」，在重大工程與科技廠房如晶片廠的良率提升上有很大幫助，今年會持續布局。

國產建材今舉辦集團旺年會，席開200桌，最大獎是3台Toyota corolla cross油電車，比去年加碼1台。（圖／林榮芳攝）

為了「擁材料自重」，目前董事會已經通過投資15億元，在所屬的台北港埠興建第二座爐石研磨廠，預計今年3月動工、2027年Q4左右完工，屆時2座爐石廠年總產能可達到110萬公噸，不管是砂石或材料，希望能把混凝土的要件都備齊，大大發揮「材料為王」的多元優勢佈局。針對土方問題，她也提到，可以將廢棄物加上土石做成「再生混凝土」，用於假設工程或導溝。

徐蘭英也提到，過去幾年在台北港建立國家級TAF認證實驗室、廠區也開始導入先進的AI解決方案，現在繼續投資興建高端低碳的第二座爐石研磨廠，為目前「精緻砂石、精緻粉體」創新先進製程，構築最厚實的優勢基礎，減碳最高可達50％左右，讓國產建材集團掌握創新研發優質低碳混凝土產品。在市場的擴展方面，2026年啟用台中與汐止2座預拌混凝土廠，屆時集團擁有全台業界最多的28座混凝土廠，持續墊高營運動能。

展望未來一年，徐蘭英強調，國產建材不僅自己邁向優質的低碳願景，近年更加速推動全建材集團綠色營運佈局，旗下的惠普、國宇建材、重置資源科技等關係企業也表現十分亮眼，一起撐高集團營收，更力挺全台龐大低碳建設需求。2026年也持續精進相關先進研發進程，推出具有競爭力的低碳相關產品，為國產建材厚植營運優勢，繼續蟬聯「史上雙高」的好成績。

