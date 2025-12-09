國產建材11月營收維持高檔 農曆年前可望月月增

〔記者陳永吉／台北報導〕AI熱潮效應，全台科技大建設不斷，帶動國產建材實業(2504)11月集團營收維持18.89億元高檔，月增6.6％、年增2％，累計前11月營收204.53億元、年增4％，創下史上同期最高記錄。

為了墊高營運優勢，國產建材董事會通過在所屬的台北港埠興建第2座爐石廠，預計2028年左右完工後，生產低碳且高端的精緻爐石粉，年產能可達120萬公噸。

國產建材實業表示，公司發揮低碳佈局優勢，充分掌握科技擴廠帶動的大建設商機，營運繼續超越去年同期。11月營收受惠於全台科技廊道大建設，營運達成率維持高標，預期在農曆年前將呈現「月月增」的旺季表現。

國產建材日前董事會已經通過投資15億元，在所屬的台北港埠興建第二座爐石研磨廠，該座研磨廠將作為研磨生產精緻爐石粉，使用該精緻爐石粉的混凝土，相較於使用同級水泥粉體者，可減碳最高達50％左右，同時混凝土經水化反應後的強度效應，也遠遠優於同級水泥粉體。

國產建材實業強調，該爐石廠完工後，國產建材集團將擁有2座年產能達120萬公噸的爐石研磨廠，如此不僅可以充分發揮營運成本、同時兼具優質低碳的產品優勢，更可協助台灣所有需求AI科技等大建廠、高端指標建築，同時還可申請政府減碳的容積獎勵。

