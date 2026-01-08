國產建材2025年度營收創史上最高
【記者柯安聰台北報導】全球AI浪潮大步前行，全台科技擴廠大建設不斷，國產建材實業（2504）研發先進低碳產品有成，領先業界推出國內外認證低碳高端混凝土產品，已達61款。除了促進科技綠色大建設商機外、也讓全台建商享受低碳增加容積等獎勵商機。因此國產建材12月集團營收來到20.79億元的高檔，年增1.05％，全年累計營收225.33億元，年增3.75％；國內本業12月營收持續年增，達到17.57億元，站上史上前3高記錄，本業全年營收為194.84億元，年增4.48％，無論集團或是國內本業，均雙雙登上史上最高年度營收紀錄。
國產建材集團持續低碳高端混凝土產品策略，迎接撲天蓋地的AI科技大建廠與碳商機，目前共有領先業界的61款獲得國內外低碳認證，包括：24款產品取得ISO 14067碳足跡認證，其中12款取得環境部碳標籤，加上有25款獲得低碳循環建材認證，減碳率最高可達42.3%。由於自2025年7月起新建築申請綠建築容積獎勵須同步取得建築能效認證，而國產建材的低碳混凝土產品，符合建築能效1+級的20%減碳標準，可與營建業者攜手推動台灣建築加速邁向低碳淨零。
圖說：國產建材集團低碳循環建材認證，累計達到領先業界的25張，國產建材副總楊志強（右3）與重置資源科技總經理林嘉政（左3），日前獲內政部建築研究所進行授證頒獎。
國產建材指出，集團建構低碳大溯源管理策略，並導入精緻砂石、精緻粉體等創新先進製程，在砂石供應上，透過自有礦山掌握優質礦源；在水泥供應採國內與進口並重多元策略，與國內潤泰水泥、和日本最大的太平洋水泥強強聯手，兩家合作夥伴更積極投入高科技減碳水泥製程，其中太平洋每噸水泥碳排量僅約758公斤，遠低於國內水泥平均值的900多公斤達19%左右，也比目前混加石灰石粉號稱低碳水泥的767-875公斤左右，有顯著幅度的低碳排。因此國產建材多元料源策略，不僅價格平穩、品質優異，更展現相當優異的低碳製程與營運競爭力。
而且透過全建材集團的低碳策略，不僅國產建材成績卓著，旗下的重置科技與國宇建材也在低碳產品認證方面有顯著成績表現，其中重置資源科技已取得6項ISO 14067碳足跡認證、3項SGS配比驗證、以及6項低碳循環建材認證，顯示全建材集團深耕低碳永續的成果與競爭力。而且重置資源科技提供的再生混凝土產品，具備明確的碳足跡減碳效益與合法再利用成效，可以為企業ESG加分。透過重置的循環經濟模式，營建廢棄物更可減少60%的碳排，回收再利用產製的再生混凝土，每立方減碳估約32.4%，可協助營建業展現強大的減碳效益，並貢獻去化解決現燃眉之急的大高雄等國內大量事業廢棄物。
圖說：國產建材集團推動淨零碳排，採取國內與進口水泥等料源並重的多元低碳大溯源管理，不僅領先業界取得最多的61張國際與國內認證外，還獲得政府與業界肯定，經常獲邀ESG參展與主講積極減碳等專業論壇。
國產建材表示，在ESG的年代，全方位的低碳先進混凝土產品，不僅可以擁有絕佳的產品營運競爭優勢，同時也為我們台灣ESG付出絕大貢獻！統計顯示：混凝土產業原料，可將煉鋼時的副產品水淬爐石、與用煤發電時所產生的飛灰、以及相關的營建事業廢棄物，經過強大的材料化與再利用過程，在最佳配方比後出貨給營建工地澆築、而產生更堅刃的建築結構。
國產建材強調，全台1年總計2118萬噸的事業廢棄物中，國產建材所屬的預拌混凝土業再使用的佔比最高，達到了75.8%，若加上重置資源科技所屬的CLSM（低強度回填材料）產業的5.2%，兩者合計約為81%，遠高於水泥業宣稱其處理的8％左右達10倍多。因此，預拌混凝土產業不僅是全台建築結構安全一直走向完美的重要推手，同時也是實現ESG綠色永續年代、「廢棄物資源化」等低碳資源循環的關鍵主力要角。（自立電子報2026/1/8）
