國產材媒合中心揭牌 提供一站式諮詢建立完整產業鏈

（中央社記者吳欣紜台北10日電）深化國產材應用，農業部林業署國產材諮詢媒合中心今天正式啟用，讓建築與室內設計師、裝修業者及消費者可透過媒合中心，便利快速取得國產材產品資訊與專業諮詢服務。

農業部林業署今天召開記者會宣布「國產材諮詢媒合中心」今天揭幕啟用，為國內首座整合木竹材應用諮詢與產銷媒合服務的專業平台。

林業署表示，國產材具備來源可追溯、碳足跡低及友善生產等優勢，還能促進山村經濟，是台灣森林永續經營與淨零轉型的重要戰略資源，但因台灣本土木材產業斷鏈已久，衍生應用資訊分散、販售據點少及產品規格不夠多元等劣勢，影響市場推廣成效。

廣告 廣告

林業署表示，國產材諮詢媒合中心的成立，有助於弭平政策推動與市場應用間落差，中心將整合國產材產品完整資訊，並設有規格材料展示區，提供應用技術諮詢及廠商媒合等服務，能一站式協助使用者快速找到合適國產材製品。

林業署也說明，國產材諮詢媒合中心未來將結合公共空間示範案例、林產品溯源與驗證制度及跨部會合作，逐步擴大國產材於公共建設及民間市場應用，建立完整且具競爭力的國產材產業鏈，也歡迎更多建築裝修材料業者，運用國產材開發規格材料，一起加入諮詢媒合中心來推廣應用。（編輯：陳仁華）1150210