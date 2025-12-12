國產材臺灣館森產永續

今年台北國際建築建材暨產品展，於十二月十一日至十四日，在南港展覽館盛大開展，農業部林業及自然保育署第九度以國家館「國產材臺灣館」，主題名為「森產」參展。

林保署署長林華慶表示，本屆國產材臺灣館整合淨零、自然碳匯與碳貯存三大永續設計理念，結合二十家國產木竹業者，多元國產木竹建材產品，並規劃辦公、教學兩大主題區，呈現多元應用。

林華慶指出，為提升國產材自給率，近年積極推動從伐採、生產到加工的林業機械補助措施、培育林業人才與工班，以提升生產效率也降低成本；另經由國有林FSC驗證，兼顧生態永續及照顧在地住民的需求。

民眾於展覽期間至臺灣館拍照分享至社群，即可獲得限量「森生不息開瓶器」一份，商品以本土櫧櫟類長尾尖櫧打造，水滴造型象徵森林與水的永續循環，數量有限，送完為止。