國產材臺灣館 台北國際建材展遇見美好「森產」

▲2025「國產材臺灣館」以「森產」為核心主題，攜手20家木竹材業者，共同呈現「循環、碳匯、建築的在地材料行動」策展主軸，展現國產材在永續利用與建築應用上的多元價值。（圖：林業保育署提供）

2025台北國際建築建材暨產品展於12月11日至14日在南港展覽館1館4樓M620盛大開展，農業部林業及自然保育署第九度以國家館「國產材臺灣館」參展，今年主題名為「森產」，以「循環、碳匯、建築的在地材料行動」為策展核心，呈現國產木竹材從森林培育、建材應用到碳貯存的永續循環。

林業保育署說明，本屆國產材臺灣館整合淨零、自然碳匯與碳貯存三大永續設計理念，結合20家國產木竹業者，展示集成材、規格材、直拼板、改質木材及板材等多元國產木竹建材產品，並規劃辦公、教學兩大主題區，展場呈現從牆面、地板到校園課桌椅、辦公家具等多元應用，彰顯國產木竹材在生活與建築領域的豐富可能性。展館內所有木製品皆導入臺灣木材標章與QR Code溯源系統，消費者從選擇合法木產品，便能知道原產自國內何處的人工林，同步參與永續經營的守護行動。

林業保育署署長林華慶指出，為提升國產材自給率，近年積極推動從伐採、生產到加工的林業機械補助措施、培育林業人才與工班，以提升生產效率也降低成本。另經由國有林FSC驗證，讓林木生產及利用的過程，兼顧生態永續及照顧在地住民的需求。並且持續推動「木育政策」，加強社會溝通，並設立媒合諮詢中心，協助需求端與供應端對接，提升用材便利性。同時推動國產材應用於課桌椅等公共建設，讓孩子從小親近木材、認識森林；並鼓勵業界取得FSC加工鏈等國際認證，今年6月起更藉由國產材課桌椅獎勵木料措施，至11月底已有近8,000套國產材課桌椅進入校園；此外今年還有可供量產的國產材辦公OA參展，讓符合在地及永續的國產材產品可選用，也能創造出更多的碳匯效益。

林業保育署特別說明，今年展館另一亮點，是全新打造的大型木構主建物「循弧之森」，以昔日林業運材的索道為靈感，將繩索下垂而呈現的錘鍊線轉化為優雅曲樑，撐起約12公尺中央無落柱的開放空間，全建物採用國產集成材，依不同受力位置配置等級，結合工廠預製與現場乾式組裝，大幅縮短工期、降低施工風險，並以標準化節點設計便於後續檢修與再次拆裝，展後將移設至林業保育署林鐵及文資處嘉義製材所園區，象徵國產材從「林地到城市」的永續鏈結與淨零願景。

林業保育署表示，國產材臺灣館更規劃「國產材的應用與城市永續」及「國產材空間美學計畫」2場論壇活動，由中興大學森林系楊德新教授主持，邀請各領域專家與業者共同討論國產材的創新運用與未來可能，期待開創更多美好的國產材永續生活想像。

民眾於展覽期間至臺灣館拍照分享至社群，即可獲得限量「森生不息開瓶器」一份，商品以本土櫧櫟類長尾尖櫧打造，水滴造型象徵森林與水的永續循環，數量有限，送完為止。