國產材課桌椅進校園 木育教育扎根屏東

▲立委鍾佳濱、伍麗華與林保署屏東分署、縣府教育處及學校代表共同出席「國產材可調式課桌椅公益捐贈暨木育宣導活動」。（圖／記者莊全成翻攝）

[NOWnews今日新聞] 台灣森林覆蓋率高達6成，木材自給率卻不到3%。為推動木育教育與國產材利用，立委鍾佳濱、伍麗華媒合企業捐贈國產材可調式課桌椅予屏東縣5所國小，讓森林走進教室，也翻轉「砍樹不環保」的刻板印象，落實「與木共生、林業永續」。

▲三弘木業副總經理朱哲毅說明可調式課桌椅如何調整。（圖／記者莊全成翻攝）

國產材可調式課桌椅公益捐贈暨木育宣導活動，日前於屏東市建國國小舉行，在立委鍾佳濱、伍麗華、林保署屏東分署長楊瑞芬、縣府教育處長陳國祥等人見證下，由三弘木業公司捐贈135套以台灣柳杉製成的可調式課桌椅，提供建國、東寧、田子、口社、鹽埔等國小使用。

▲鍾佳濱表示，國產木製課桌椅，透過「看得見、摸得到、聞得到」的方式認識台灣山林與在地林業。（圖／記者莊全成翻攝）

鍾佳濱表示，森林經適度疏伐與經營，有助改善林相、提升固碳功能；台灣卻長期仰賴進口木材，增加碳足跡。推動國產材與木育教育，正是結合永續森林經營、產業發展與生活教育的重要行動。

林保署指出，現行國產材多來自人造林，如柳杉、台灣杉等，天然林則全面保育。伍麗華也說，國產材使用比例雖由1%提升至近3%，仍須持續努力。

此次捐贈的課桌椅附有生產履歷，學生可從教室連結到森林產地。透過「看得見、摸得到、聞得到」的木材體驗，讓永續與土地教育在校園扎根，也以實際行動支持淨零減碳目標。

