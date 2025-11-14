國產梅酒評鑑出爐 投縣信義農會榮獲1特級金獎與2項金獎

國產梅酒得獎者合影。（農糧署提供）





2025年台北國際酒展自11月14日至17日在臺北南港展覽館2館1樓盛大登場。首日公布「2025臺灣國產梅酒評鑑競賽」結果，南投縣信義鄉農會酒莊表現亮眼，「柔水」榮獲釀造酒組特級金獎；「長老說話」與「馬拉桑烏梅酒」分別奪下蒸餾酒組與混合再製酒組金獎，展現信義農會超強實力。

農業部農糧署集結全臺12家優質製酒業者精心策劃「臺灣農村酒莊主題館」，以「釀酒時間」為設計概念，展現國產水果酒的風味，邀請大眾一同感受農村釀酒文化的創新魅力。

臺灣農村美酒多樣化。（農糧署提供）

農糧署表示，藉由酒展與評鑑推廣國產農產原料在釀酒產業的運用，提升附加價值，並帶動農村酒莊品牌化與國際化，讓更多消費者看見臺灣在地釀造的風土與精神。

國產水果酒種類繁多。（農糧署提供）

南投縣是青梅大宗產地，產季為每年3月至5月，青梅酸香濃郁的獨特風味，適合製作各類加工品，透過製酒方式與酒類型態不同，交織出專屬臺灣的特色梅酒，備受消費大眾肯定。

為推廣國產梅酒，農糧署輔導弘光科技大學舉辦「2025臺灣國產梅酒評鑑競賽」，吸引25家製酒業者，共44款酒品參賽。競賽分蒸餾酒、釀造酒、純梅再製酒類與混合再製酒類四大類別，邀請20位釀酒、侍酒及品酒領域的專家，以盲測方式針對參賽酒品的外觀、香氣、滋味及整體口感進行評分，並根據綜合分數評選出特級金獎、金獎和銀獎等級的佳釀。

今年臺灣農村酒莊主題館以「釀酒時間」為策展主題，透過時間流動與季節變化的設計，詮釋釀酒過程中從果實到酒香的轉化之美。展區規劃包括「2025臺灣國產梅酒評鑑得獎酒品展示區」、「2025臺灣醞釀-國產水果酒徵選推薦酒品專區」、「農村酒莊酒品販售區」及展現臺日文化交流成果的「笠間燒展示區」，以細膩場景重現農村釀酒的溫度，邀請民眾走入釀酒時間的時光旅程。

展出期間活動內容豐富，包含品酒試飲、花式調酒表演、釀酒知識互動與問卷抽獎等體驗，讓民眾認識國產酒品的魅力。

農糧署強調，透過主題館的策展與評鑑活動，推動農村六級化產業發展，結合農業生產、加工、體驗與文化價值，讓臺灣釀酒文化不僅深耕土地，也能邁向國際舞台，吸引更多消費者支持在地酒莊的優質產品。

※【台灣好新聞】提醒您 開（騎）車不喝酒 喝酒不開（騎）車！※





