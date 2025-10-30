國產氫能巴士整車海外參展 台灣進軍全球市場

（中央社記者林巧璉高雄30日電）新創公司「氫谷動能」今天在高市議會舉辦首輛國產氫能巴士啟航儀式，此輛氫巴將赴法國巴黎參展，並至德國進行國際認證。這也是台灣首次以整車身分參加氫能國際展。

「氫谷動能」表示，自主研發製造的國產氫能巴士不只肩負台灣綠色交通夢想，更展現高雄在地產業的頂尖技術實力；這次是台灣首次以整車之姿，遠赴歐洲參與國際大展並挑戰最嚴苛的國際認證，正式吹響進軍全球氫能市場的號角。

氫谷動能董事長鄭英豪表示，高雄作為台灣重工業與能源轉型的核心，也藉此向全球宣告，台灣不僅具備氫能載具自主研發能力，產品更具性價比，目前相同規格氫巴在國際售價約新台幣2000萬至3000萬元，但氫谷動能的氫能巴士售價僅約1350萬元。

鄭英豪接受媒體聯訪說，這輛氫能巴士將代表台灣參與明年1月在法國巴黎舉行的「氫能革命展」（Hyvolution）。氫谷動能將以台灣唯一整車製造商的身分參展，向國際社會展現台灣在氫能技術與製造上已比肩國際。

此外，這輛氫巴將轉赴德國，委託執行整車氫能系統國際認證。鄭英豪說，這也是台灣氫能巴士首次國際整車測試，確保氫巴的設計與安全性能完全符合歐洲與國際市場的嚴格要求，為未來的全球大規模商業化鋪路。

鄭英豪強調，與傳統柴油巴士相比，氫能巴士完全零碳排放，僅排出純淨水，更不會產生PM2.5等污染物，對於淨零具有重大貢獻。談起未來規劃，鄭英豪表示，在取得所有國內外認證後，將於2027年第一季，結合地方政府及客運公司，共同參與示範路線運行計畫。

這輛氫巴今天將從高雄港碼頭裝船出航，高雄市議會副議長曾俊傑，以及高雄市議員林智鴻、李雅慧、江瑞鴻、張漢忠、陳玫娟，及市議員參選人張以理等皆出席啟航典禮。（編輯：謝雅竹）1141030