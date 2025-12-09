國產泡麵排行榜出爐！濃郁湯頭、香辣口感仍是市場主流

家樂福近日公布了2025年度國產泡麵排行榜，統計今年1月至11月的銷售數據，揭示台灣消費者對泡麵口味的偏好。其中，前三名分別為統一肉燥麵、來一客鮮蝦魚板麵與滿漢大餐蔥燒牛肉麵，銷售額分別為9900萬元、8600萬元及5500萬元。這些泡麵以濃郁湯頭、香辣口感及濃厚奶香等特色吸引消費者。

家樂福近日公布了2025年度國產泡麵排行榜，前三名分別為統一肉燥麵、來一客鮮蝦魚板麵與滿漢大餐蔥燒牛肉麵。（圖/中天新聞）

值得注意的是，新品「來一客辛辣香菇」上架不到一年便躋身排行榜第九名，成為泡麵界的黑馬。根據家樂福的數據，該款泡麵因麵體Q彈且具香菇風味，廣受好評。臉書社團「泡麵公社 泡麵俱樂部」中，許多網友對此款泡麵給予高度評價，表示「麵體很Q軟」、「香菇味濃郁」、「加顆蛋更好吃」，甚至有網友形容其「不油膩，吃起來更順口」。

排行榜第四至第十名依序為原味科學麵、維力炸醬麵、台酒花雕雞麵、味味A排骨雞湯麵、統一辣味蔥燒牛肉、來一客辛辣香菇與統一鮮蝦麵。這份榜單再次顯示出濃郁湯頭與香辣風味的泡麵產品仍是市場主流，而新品的迅速竄紅也反映出消費者對創新口味的接受度與喜愛。

家樂福每年都會公布泡麵排行榜，提供消費者參考，同時也反映出市場趨勢。2025年的榜單中，經典款與新品並列，顯示傳統與創新在台灣泡麵市場中兼具吸引力。

