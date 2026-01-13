國產減碳成績 台泥質疑違反國家標準

▲台泥呼籲產業界無論是本土水泥或進口水泥，都應共同承擔為台灣減碳的責任並支付相同的碳成本，一起推動台灣營建產業的永續轉型。（圖／台泥提供）

[NOWnews今日新聞] 水泥減碳爭議又起，去年底才發生業者因為考量碳費轉用進口水泥，環境部在跟水泥公會達成共識後試申報「台版CBAM」。然而，建材廠日前稱其進口水泥碳排量遠低於國內平均，再度引發爭議，台泥質疑「你的混凝土難道100%都是廢棄物組成？」

國產建材日前表示，水泥供應採國內與進口並重，分別與國內潤泰水泥和日本最大的太平洋水泥聯手，其中太平洋每噸水泥碳排量僅約758公斤，遠低於國內水泥平均值的900多公斤達19%左右，也比目前混加石灰石粉號稱低碳水泥的767至875公斤左右，有顯著幅度的低碳排。

廣告 廣告

台泥指出，該數據源自日本水泥協會（JCA）2022年普查，其官方文件標示該數據僅侷限於廠內製程與燃料的「淨（Net）排放量」，排除所有廢棄物處理、運輸、外購電力及上游排放。相較之下，台灣環境部核發的「碳標籤」則要求計入範疇二電力與範疇三運輸等完整的全生命週期「總（Gross）排放量」，因此Gross數值一定高於Net排放量。

日本及東南亞國家皆採取Net排放計算基準，台泥呼籲政府啟動進口水泥熟料申報碳排時，應要求進口商對齊台灣的Gross碳排標準。

國產建材全台一年總計2,118萬噸的事業廢棄物中，國產建材所屬的預拌混凝土業，加上重置資源科技所屬的CLSM（低強度回填材料）兩者合計再使用為81%，遠高於水泥業宣稱其處理的8％左右達10倍多。

台泥質疑，極致的配比在建築材料學與生產邏輯上，難以理解，且此項計算尚未納入國產及其關係企業2025年自東南亞及日本進口的近87萬噸水泥。混凝土組成中砂石骨材約佔70%至75%，膠結材料僅佔約 10%至15%；若廢棄物再使用量真如國產所描述之佔比，恐涉及違反預拌混凝土國家標準及施工規範對於高爐爐石粉或飛灰配比的安全限制。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

進口水泥打亂減碳腳步 台泥董事長喊話不要只顧半導體跟AI

環泥棄台泥改進口原料 台泥示警碳費制度存漏洞恐釀淨零轉型挫敗

歐洲電網老舊台泥充儲一體成關鍵 順利卡位義大利高速公路充電站