國產牛羊肉 x 鮮乳大集合 12/14善化啤酒廠盛大登場
台南國產牛肉與鮮乳向來以新鮮與高品質聞名全台，為進一步推廣在地頂級畜產品，台南市政府將於12月14日在善化啤酒廠盛大舉辦「牛仔沖沖滾–2025國產牛肉暨鮮乳行銷活動」。人氣清燙牛肉湯名店將集體到場開鍋，並首次加入鮮乳與羊肉等多元畜禽產品展售，打造前所未有的在地食材饗宴。
市長黃偉哲表示，台南不只擁有豐富農漁畜產，更以美食之都聞名國際，而代表美食之一的清燙牛肉湯更是在近年風靡海內外。台南的優勢在於擁有善化肉品市場，牛隻合格屠宰後能以最快速度配送至在地店家，講究的就是「新鮮、即時、快速」，因此才能端出一碗碗熱騰騰、肉質鮮甜的頂級牛肉湯。目前台南牛肉也直送北部，讓外地饕客不必南下也能品嘗純正台南味；特別在冬季，更是暖胃又暖心的最佳享受。
黃偉哲指出，台南同時是台灣重要的酪農生產區，出產的生乳品質優異，不僅供應國內知名乳品大廠，也孕育多個深具特色的小農鮮乳品牌，讓民眾喝得到奶香濃郁、品質安心的在地好乳。此次活動中，也將同步展售鮮乳、羊乳及多元畜禽商品，讓民眾一次享受完整的畜產盛宴。
農業局長李芳林表示，今年活動規劃豐富，將有清燙牛肉店家(阿裕、鴻牛、和味、及蠻牛)設攤再現清燙鮮滋味，還有五花馬水餃館以國產牛肉製作人氣美食-牛肉餡餅，且首次納入羊肉、羊乳及其他畜禽品展售，一次滿足民眾舌尖味蕾。活動當天消費可集點，滿100元集1點，完成指定任務(現場加入「臺南牛最讚」LINE官方帳號及消費集2點) 就可領取清燙牛肉湯50元折價劵(限量1千份)，現場購買牛肉湯時可折抵50元。
農業局說明，活動當日規劃2場次的「Moo Moo輕黏土體驗」，是喜歡輕黏土親子互動的大小朋友們不能錯過的。為給予民眾對牛肉及鮮乳有新的認識，將由知名產地記者-陳志東主講「品飲6款乳品 認識台灣酪農業」及「牛肉湯最佳部位解析」，邀請民眾當日一起來上食農學堂。
善化啤酒廠配合當日活動也有限量芒果啤酒免費試飲，現場「Moo Moo市集」，集結本市優質畜禽業者生產的各種畜禽產品，還有在地青農所產的農產品，及通過本市「南得極品」標章評鑑的特色農產品，不但好吃又好買，消費滿100元集1點，集滿3點可參加戳戳樂，多項好禮讓民眾戳中帶回家。
農業局指出，活動期間加入「臺南牛最讚」LINE官方帳號，即日起至12/19，到25家本市國產牛肉配合店家消費滿額可參加LINE集點，滿150元集1點，集滿3點獲一次抽獎機會，點數愈多抽獎機會愈多，有台北至沖繩來回機票、維悅酒店平日雙人住宿劵及AirPods Pro2等多項獎品！12/8至12/14更鼓勵民眾購買貼有鮮乳標章的鮮乳到「南得極品」粉絲專頁互動抽好禮，前100名再獲小禮。
※【台灣好新聞】提醒您 開（騎）車不喝酒 喝酒不開（騎）車！※
更多新聞推薦
其他人也在看
忘記藥名！阿姨急畫「1個火柴人」藥局老闆秒猜中 網全瘋了：太強！
一位藥局老闆近日在社群平台分享了一段特殊經歷，一名疑似有聾啞情況的阿姨因忘記藥名而比手畫腳，最後畫出「一個火柴人圖案」，竟讓老闆瞬間「get」到阿姨的想法，成功猜中她需要的藥品。這段溫馨互動在網路上引起熱烈討論，不少網友也畫下圖案，來考驗老闆是否能成功「get」，令人看了莞爾一笑。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 10
斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度
斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度EBC東森新聞 ・ 19 小時前 ・ 8
羽絨衣準備！全台迎入冬「最強冷氣團」 北台灣恐剩10℃
（記者張芸瑄／綜合報導）入冬以來最強冷空氣即將報到。中央氣象署指出，目前東北季風稍歇，各地白天普遍轉為晴到多雲 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 6
吃雞胸肉和花椰菜減肥 女網紅「胰臟全爛」險亡！醫嘆：一堆人錯了
以為多吃水煮餐就能健康？這起案例可要注意。一名中國女網紅為追求快速瘦身，在半年內採用「水煮雞胸肉加花椰菜」的單一飲食法。然而，這種錯誤方式並未帶來健康，反而害她劇烈腹痛，送醫後竟被診斷出胰臟大面積壞死，差點喪命！三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 5
痛哭「爸爸對不起你」！賴瑞隆證實兒將轉學
[NOWnews今日新聞]立委賴瑞隆近來積極爭取代表民進黨參選高雄市長，未料近日卻爆出小二子追打同學，不僅堵門長達12分鐘，更嗆聲「出來就打死你、甩你耳光！」而受害人家長質疑校方處理消極。對此賴瑞隆今...今日新聞NOWNEWS ・ 37 分鐘前 ・ 994
獨家／3前男友齊發聲：看得出粿粿心向誰 「最痛的是范姜彥豐」
粿粿婚內出軌風暴出休止符，傳出粿粿（江瑋琳）與丈夫范姜彥豐雖已達成離婚協議，但其中協議中竟包含「不得再撕毀王子（邱勝翊）」的條款。消息一出立刻引爆討論。《三立新聞網》獨家採訪到粿粿的三位前男友，他們難掩震驚，直言：「站在男人的立場，這條件等於讓范姜彥豐再次難堪。」但同時，也一致希望外界「給粿粿一次重新開始的機會」。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 142
吳建豪露面了！才遭爆瘦到臉凹脫相 47歲「驚人真面目」曝光
F4成員吳建豪日前在社群曬出一張電梯自拍照，暴瘦模樣引發網友熱議，健康狀況也令人憂心。近來言承旭、吳建豪、周渝民攜手天王周杰倫、五月天阿信推出單曲〈恆星不忘Forever Forever〉，吳建豪7日晚間難得加入阿信直播，他的真實狀態也隨之曝光。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 4
納豆當爸了！ 依依做1年試管成功⋯聽到醫生宣布當場爆哭
納豆、依依相差11歲，當時納豆身體出狀況，是依依機靈的反應救了他一命，也因為這樣讓他認定一定要把對方娶回家，今年2人5月補辦婚禮，當時便透露要積極做人，8日依依宣布好消息，「我懷孕了！我們有小寶寶了！」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 4 小時前 ・ 39
賴瑞隆淚談兒涉霸凌！議員預言「重創綠營」最慘情況：台南、高雄會很慘
民進黨立委賴瑞隆在高雄市長黨內初選期間，因8歲兒子爆出霸凌爭議重創聲譽，恐影響選民支持度，民眾黨新北市議員陳世軒指出，無論是賴瑞隆的霸凌相關爭議，還是立委林岱樺的貪污疑雲，都讓民進黨受到重創，若再不快速整合、定於一尊，到了2026大選正式開跑，台南、高雄選情都會很慘。陳世軒在《週末大爆卦》節目中表示，無論是林岱樺因為官司而民調直落，還是賴瑞隆兒子爆出的爭議......風傳媒 ・ 21 小時前 ・ 217
台積電亞利桑那廠獲利暴跌！數千晶片報廢 研調揭美國製造「真實內幕」
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導半導體研究機構《SemiAnalysis》最新撰文指出，台積電美國亞利桑那廠在供應鏈成熟度、人才與設備維護能力等面向均不如台灣...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 177
成田機場「台灣國旗死壓中國」！日本最新「辱華現場壓不住」網笑瘋
生活中心／曾郁雅報導日本首相高市早苗回應「台灣有事」且堅決不收回的表態，引發中國當局極度不滿，多次出手試圖「經濟制裁」，沒想到卻進一步推升高市早苗於日本民眾支持率，展現日本國民對於堅守日本立場與友台政策的認同，近日就有飛往日本旅客發現東京成田機場「這畫面」，直接「台灣強壓中國」的場景，讓他忍不住笑出來：「最新辱華現場！」。民視 ・ 22 小時前 ・ 429
小煜離婚「護理正妹」！昔「交往內幕」全說了
娛樂中心／于士宸報導男星楊奇煜（小煜）從偶像男團「棒棒堂」出道，單飛後跨足主持與戲劇。2020年，他與小7歲的護理師女友言言結婚，並育有兩名兒子。沒想到，今日（8）小煜突然震撼宣布，其實早在9月就已與言言和平離婚，並感性表示：「有些故事不必用『結束』形容，只是換了一種讓彼此更舒服的方式陪伴」。如今，也有網友翻出他5年前公開結婚喜訊時的貼文，其中「這1句」讓人看見當時兩人滿溢的甜蜜與勇敢，相愛的模樣仍令人動容，如今卻傳出離婚消息，令大批粉絲感到惋惜。民視 ・ 1 小時前 ・ 2
清潔隊員「貪污」兩樣情…他拿走廢棄辦公椅自己用！一、二審全無罪
台北市環保局黃姓清潔隊員將殘值只剩32元的回收電鍋，轉贈給拾荒婦，犯貪污罪一審遭判3個月有期徒刑，緩刑2年，褫奪公權1年；引起社會譁然，然而，各界對這類「貪污」行為，看法不一；距今6年前，也曾有清潔員把廢棄的辦公椅搬回己用，遭同樣檢方依貪污罪起訴，然而，法院一、二審都判他無罪，兩者成罪原因，處境大不相同。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 90
道奇準備大撒幣挖虎王！可能創下超越山本由伸史上投手最大合約
體育中心／綜合報導道奇隊正在醞釀一筆重磅交易！他們正積極運作，試圖交易底特律老虎賽揚左投「新虎王」史庫柏（Tarik Skubal），有可能以「一換五」完成這筆大交易。FTV Sports ・ 5 小時前 ・ 8
48歲潘慧如從泡芙人→體脂19％，營養師曝光「飲食原則」，照著吃1週瘦超快！
天生條件好的人就真的永遠吃不胖嗎？其實隨著年紀上升，即使是天生瘦、代謝佳的人，也可能遇到身材逐漸走樣的困擾！演員潘慧如過去給人的印象就是「瘦子」、「比例好」，但她坦言 40 歲後就算少吃、狂運動，體態女人我最大 ・ 7 小時前 ・ 3
電子黃金1》非股票！「2條記憶體」千元買進飆破5千元 內行驚爆：才要開始
7月的一個週末，台北的陳先生原本只是想「撿便宜」。中時財經即時 ・ 9 小時前 ・ 13
比守財奴更慘！老翁極度節儉苦存6千萬 因1習慣換來晚年孤獨
許多人終其一生省吃儉用，希望累積足夠財富保障退休生活，卻忽略家人的感受，導致關係逐漸疏離。日本一名73歲老翁因極度節儉，雖成功存下6000萬日圓（約新台幣1200萬元），卻因不願為家人花費半分錢，最終遭兒子斷絕聯繫，如今在悔恨中孤獨度日。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 54
ETF將大換血！ 謝金河：盯股價不如看「這關鍵」
5檔重量級台股ETF於本季同步公布成分股調整名單，吸引市場高度關注。元大台灣50（0050）與富邦台50（006208）新增貿聯-KY、致茂、健策、南亞科四檔新成分；元大高股息（0056）則納入玉山金、長榮航太、台灣大等3檔個股。5檔ETF總規模高達1.83兆元，其成分股異動對個股股價與市值帶來明顯牽動。對此，專家表示追股價不如看「這關鍵」！EBC東森財經新聞 ・ 1 小時前 ・ 4
「中國約基奇」生涯首先發「慘」字形容！犯規比得分多表現網酸：過譽了
體育中心／綜合報導NBA美國職籃波特蘭拓荒者外號「中國約基奇」的楊瀚森今天迎來生涯首次先發，全場拿下4分但出現5次犯規，犯規比得分多的慘澹表現也讓網友開酸：「過譽了」。FTV Sports ・ 4 小時前 ・ 11
男露營完手掌現紅斑 就醫竟確診「二期梅毒」！醫示警：症狀千變萬化
一名年輕男子日前發現手掌上出現很多紅紅的斑點，以為是一個月前去露營被蟲咬到，自己擦了藥都沒有改善，豈料他就醫抽血後發現，竟然確診了「二期梅毒」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 36