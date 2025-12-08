國產牛肉饗宴 台南4大牛肉湯名店12/14善化開鍋
〔記者王姝琇／台南報導〕台南市「牛仔沖沖滾－2025國產牛肉暨鮮乳行銷活動」將於12月14日在善化啤酒廠盛大舉辦，不僅有人氣清燙牛肉湯名店集體到場開鍋，並首次加入鮮乳與羊肉等多元畜禽產品展售，打造前所未有的在地食材饗宴。
市府今天舉辦活動行前宣傳，市長黃偉哲攜手維悅酒店主廚謝思欽現場示範道地的台南清燙牛肉湯，熱湯一沖鮮肉瞬間轉粉紅，現場香氣四溢令人食指大動。黃偉哲熱情邀請全國民眾到台南「喝好湯、品好乳、買好貨」，保證值得滿載而歸。
黃偉哲表示，台南清燙牛肉湯風靡海內外，善化肉品市場每日以最快速度配送至店家，講究的是「新鮮、即時、快速」，因此才能端出一碗碗熱騰騰、肉質鮮甜的頂級牛肉湯。台南牛肉也直送北部，讓外地饕客不必南下也能品嘗純正台南味。
此外，台南同時也是台灣重要的酪農生產區，出產的生乳品質優異，不僅供應國內知名乳品大廠，也孕育多個深具特色的小農鮮乳品牌，讓民眾喝得到奶香濃郁、品質安心的在地好乳。此次活動也將同步展售鮮乳、羊乳及多元畜禽商品。
農業局長李芳林表示，今年活動規劃豐富，將有阿裕、鴻牛、和味及蠻牛等4家清燙牛肉店家設攤，再現清燙鮮滋味，還有五花馬水餃館以國產牛肉製成牛肉餡餅，活動首次納入羊肉、羊乳及其他畜禽品展售，一次滿足民眾舌尖味蕾。活動當天消費滿100元集1點，完成指定任務可領取清燙牛肉湯50元折價券，限量1000份。
活動規劃2場次的輕黏土體驗，並邀達人分享「品飲6款乳品．認識台灣酪農業」及牛肉湯最佳部位解析。善化啤酒廠配合當日活動也有限量芒果啤酒免費試飲，現場「Moo Moo市集」集結優質畜禽產品，還有在地農產品，及通過「南得極品」標章評鑑的特色農產品，不但好吃又好買，消費滿100元集1點，集滿3點可參加戳戳樂，多項好禮讓民眾戳中帶回家。
活動期間加入「台南牛最讚」LINE官方帳號，即日起至12/19，到25家本市國產牛肉配合店家消費滿額可參加LINE集點，滿150元集1點，集滿3點獲一次抽獎機會，獎項有台北至沖繩來回機票、維悅酒店平日雙人住宿劵及AirPods Pro2等多項獎品。12/8至12/14更鼓勵民眾購買貼有鮮乳標章的鮮乳到「南得極品」粉絲專頁互動抽好禮，前100名再獲小禮。
☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆
