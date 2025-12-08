國產牛肉鮮乳行銷 畜產饗宴

農業局以「牛仔沖沖滾」為主題，十四日於善化啤酒廠舉辦展產牛肉暨鮮乳行銷活動，邀請民眾一起來品嘗鮮甜牛肉湯好滋味和營養的乳品。（記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

寒流即將來襲，來碗熱呼呼的牛肉湯，暖胃又暖心！全台國產溫體牛肉高達九成牛源來自善化。農業局十四日將於善化啤酒廠舉辦「牛仔沖沖滾」國產牛肉暨鮮乳行銷活動，八日在市府舉辦記者會，今年更首度納入鮮乳等多元畜禽產品，讓民眾品嘗豐富的畜產饗宴。

市長黃偉哲表示，清燙牛肉湯是台南最具代表美食之一，鮮甜好滋味，讓人魂牽夢縈，深受不少北部饕客青睞，天氣轉涼之際，來上一碗熱呼呼鮮美牛肉湯，暖胃又補身；且台南更是酪農主要發展區，生產優質鮮乳，民眾也能品嘗鮮乳白鬍子的濃醇香魅力。

農業局表示，台南是農業重要大市，更是國產牛肉主要供應重鎮，台南目前牛隻飼養規模達兩萬六千多頭，肉用牛隻年屠宰量達一萬六千頭，平均每天屠宰量約五十頭，全台市面上國產溫體牛肉高達九成牛源來自善化。鮮乳部分，全國有四十六萬公噸，台南產量居全國第三，雖有關稅，影響不大。

幾經推廣，來台南喝上一碗牛肉湯，可說是「標配」。需求量大，即使屠宰量增加一倍，市場仍幾乎供不應求，因一頭牛約只有三成肉片能成為清燙肉片，為推廣牛隻各部分，也加強推廣牛腩、牛肉乾等銷售，希望奠定台南在台灣本土牛肉供應鏈中的關鍵地位。

十四日的行銷場，將有四家清燙牛肉店家現場設攤，傳遞清燙鮮滋味；當日消費滿百元即可集點，現場加入「台南牛最讚」LINE官方帳號並集滿兩點，即可領取清燙牛肉湯五十元折價券，限量千份。為推廣乳品，業者也和牛肉相結合，推出焗烤牛肉等餐點，現場還有芒果啤酒、農特產市集、食農學堂和輕黏土活動等，寓教於樂，讓大小朋友有吃又有得玩，還有好禮等你來抽獎。