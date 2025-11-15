國產畜禽百億扶植計畫續推？蘇治芬透露「第二期計畫」研擬中

為鼓勵民眾多購買國產畜禽食品，中央畜產會董事長蘇治芬表示，中央正研議第二期的百億基金扶植計畫。(記者李文德攝)

〔記者李文德／雲林報導〕為鼓勵民眾多購買國產畜禽食品，中華民國養雞協會今(15日)在雲林北港鎮舉辦「畜禽好食嘉年華」活動，30攤業者祭出優惠價格，鼓勵民眾消費。中央畜產會董事長蘇治芬表示，中央正研議第二期的百億基金扶植計畫，提升產業競爭力，待行政院公布。

畜禽好食嘉年華在北港舉辦，集結豬、鵪鶉、雞、鴨、鵝、鵪鶉等業者近30家業者設攤，現場更是提供肉產品免費試吃，讓民眾享用到國產肉品的滋味。中央畜產會董事長蘇治芬、中華民國養雞協會理事長邱時恩、立委劉建國等人出席活動，為國產禽畜產品推廣。

邱時恩表示，因非洲豬瘟疫情影響，部分民眾改吃雞肉，目前土雞肉每公斤均價約52至53元，白肉雞均價30多元，較疫情發生前略為上漲，不過價格仍是相對穩定，預估農曆過年因需求增加，會有些微漲幅，此時購買國產禽畜產品正是時候。

蘇治芬表示，非洲豬瘟疫情影響下，目前豬肉盤價大約90多元，尚在平穩階段，豬農與消費者都可接受，但因停運宰15天，有30多萬頭豬需要消化，全數消化完畢至少需要2個月，所以未來市場上可能有些浮動，需要有計畫且有系統性進行。

蘇治芬指出，中央先前推出的百億基金今年為最後一年，依目前所知，政院已在研擬第二期的百億基金扶植計畫，提升產業競爭力，相關辦法仍有待中央公布。

至於現在台中市喊出要全面禁止廚餘養豬。蘇治芬表示，政府要有系統地回收去化廚餘，是刻不容緩的事情，這次發生疫情，就是有養豬業者要用廚餘養豬，又不遵守規定，造成全面反撲，至於廚餘要怎麼處理，中央可鼓勵地方提出計畫，因為末端執行還是在地方。

劉建國表示，台灣畜產業蓬勃發展，希望民眾給予畜牧業者多多鼓勵跟肯定，期待透過此次促銷活動，帶動畜禽產品買氣。

活動現場多家業者提供優質禽畜產品，讓民眾品嘗國產肉品美味。(記者李文德攝)

現場還有400份牛肉湯供民眾排隊品嘗。(記者李文德攝)

