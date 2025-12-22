國產白蘿蔔11月到3月最對時 口感風味一次看懂

走進傳統市場或超市，一年四季都能看見白蘿蔔的身影，但其實白蘿蔔也有明確的產季差異。依據農糧署說明，每年11月至隔年3月為本土白蘿蔔的主要產季，屬於冬季盛產蔬菜之一，口感與風味在此時達到最佳狀態。

11月到隔年3月是國產白蘿蔔最對時的季節，甘甜多汁又好煮。圖：翻攝自農糧署粉專

農糧署指出，國產白蘿蔔外型多為矮胖粗壯，質地細緻、口感甘甜且水分充足，烹煮時較容易煮透，適合煮湯、滷菜、燉煮等多元料理，供應期以冬、春兩季為主。由於國產產量無法全年供應市場需求，其餘時節則會以進口白蘿蔔補足。

至於進口白蘿蔔，多半於夏季供應，外觀偏瘦長、規格一致，纖維較粗，烹調後風味相對清淡，也較不易煮透。農糧署提醒，依據時令選擇當季蔬菜，不僅有助料理表現，也能享受到較佳的口感、營養與風味，同時實踐食農教育與永續飲食理念。

