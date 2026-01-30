國產米價居高不下 日本私部門進口米量暴增95倍

日經亞洲今天(30日)報導，日本政府29日公布統計數據，受到日本國產米價上漲的影響，日本私人企業2025年進口米糧數量暴增95倍，達到9萬6834公噸。日經亞洲報導指出，儘管進口米要加上關稅，但仍具有吸引力。

這是1999年日本實施大米進口制以來最高的進口量。

在2025年之前，日本私部門進口數量一直落在600到800公噸左右，2024年攀升至1015公噸；但是到了2025年7月，進口量已到2萬6397公噸，創下單月進口量最高紀錄。2025年12月的單月進口量也有3866公噸，幾乎是去年同期33倍。

廣告 廣告

日本缺米風波導致國產米銷售一空，進口米的需求也增加。部分居酒屋和燒肉餐廳去年2月起開始供應美國加州米，吉野家也開始供應國產與進口混和的米飯，而日本最大零售商永旺集團也自去年6月起開始在超市連鎖店和門市供應美國米。

根據規定，日本每年進口米的免稅額度為77萬噸，其中最多10萬噸可用於直接消費；超出配額的進口米，每公斤需繳交341日圓(約新台幣6.2元)的關稅。日本農林水產省上週表示，根據KSP-SP對全國超市銷售資料分析，到今年1月18日這週為止，日本米零售價格平均每5公斤4283日圓(約新台幣856.6元)；這是連續第20週米價高於每5公斤4000日圓(約新台幣800元)。(編輯：許嘉芫)