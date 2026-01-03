國產紅豆價崩 蘇清泉促調節至每台斤45元

藍委蘇清泉（右）邀農糧署長姚士源會商，要求穩定國產紅豆價格於每台斤四十五元左右。（記者陳真攝）

屏東是台灣高品質紅豆主要產地，然收購價格卻從去年八十元的高點一路下滑至四十一元；藍委蘇清泉邀農業部農糧署長姚士源會商，要求啟動調節措施，穩定價格於每台斤四十五元上下，維護農民收益。

農糧署統計，國內紅豆種植面積約五千五百公頃，其中，屏東萬丹種植約兩千公頃，所生產之紅豆品質優異，成為消費市場高檔指標；然而今年因颱風季節錯開紅豆播種生長期，雨水、氣候適宜，紅豆產量大增，收購價格卻因產量衝高導致價格崩跌，上週價格更跌至四十一元，價賤傷農，農友叫苦連天。

蘇清泉接獲陳情後即找來農糧署長姚士源協調，要求農糧署提出對策；姚士源指出，貿然將產地價格拉抬至每台斤五十元，將直接影響業者採購國產紅豆意願，恐大幅轉向進口紅豆，反而讓農民更血本無歸。

姚士源表示，為穩定紅豆產銷及提升品質，將促農禾農產股份有限公司於本季紅豆採收期間，辦理紅豆產銷調節措施，並當面向蘇清泉承諾，將以穩定紅豆產地價格每台斤四十五元為目標，維護農民收益。

蘇清泉強調，建立台灣紅豆自有品牌，讓本產紅豆成為消費市場上的指定高品質產品，與進口紅豆做出市場區隔，是維護本土農友權益的不二法門；台灣農友一向技術精湛，很受消費者肯定，但多數農友對行銷產品外行，這部分是中央政府可以提供協助的關鍵。