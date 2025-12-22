國產署教保中心幼兒 花市公所報佳音

國產署花蓮分署職場互助以諾教保中心師生為迎接歲末佳節，二十二日到花蓮市公所進行「報佳音」活動，孩子們以純真歌聲與可愛表演，為公所同仁送上溫馨祝福，讓公所洋溢著濃濃的節慶氣氛。

花蓮市長魏嘉彥及主秘翁美華和公所員工親切接待，還特地準備了糖果，感謝孩子們的到來。小朋友表演了兩首與耶誕節相關的歌舞之後，每人將隨身帶的小袋子裡拿出糖果餅乾送給圍觀的公所員工之外，還由兩名幼兒代表以諾教保中心手工製作的耶誕裝飾送給魏市長及翁主秘，希望帶給大家祝福。

市長魏嘉彥說，孩子們的歌聲和笑容，讓整個公所都充滿溫暖的節慶氣氛，這些都是最珍貴的祝福，也為忙碌的行政工作注入溫暖與活力。魏嘉彥也感謝國產署花蓮分署職場互助以諾教保中心用心推動幼兒教育，透過節慶活動讓孩子學習分享與關懷，培養良好的品格與生活體驗。他祝福小朋友健康快樂成長，在充滿愛與祝福的環境中迎接新的一年。

國產署花蓮分署職場互助以諾教保中心招收對象為二至六歲學齡前兒童，除了低收入戶、中低收入戶免收費之外，今年也首度與花蓮市公所簽署「聯合提供員工子女、孫子女教保服務契約」，讓公所員工為子女或孫子女報名時可優先錄取。