國產署釋4宗精華地上權 北市六張犁陸保廠C基地「打9折」捲土重來

財政部國產署今（24）日再釋出4宗精華區國有土地地上權招標，睽違3年後，台北市六張犁陸保廠C基地再次捲土重來。不過考量到地下有大台北瓦斯公司管線待移除，得標者將支付潛在開發成本後，權利金底價降至66.46餘億元，約比上次公告打了9折。

國產署表示，原六張犁陸軍保養廠C區基地，三面臨路、形狀方整並緊鄰景勤1號及2號公園，鄰近臺北醫學大學附設醫院及捷運台北101/世貿站，生活及商業機能優越，為市場高度矚目的台北市精華地區優質標的。

國產署副署長李政宗表示，陸保廠C基地面積逾1.58公頃，是台北市稀有大面積土地；2022年底列標時，權利金底價為73億5,487萬元。但因該地下有大台北瓦斯公司管線，之前在訴訟程序中，二審法官要求雙方協調，目前已進入和解程序中，大台北瓦斯公司也已同意，由得標者提廢管後，瓦斯公司會予以同意，再由得標人自付相關費用。

李政宗表示，考量得標者屆時需支付一筆費用，因此本次列標的權利金底價也調整至66億4,669.5萬餘元。

另外，過去也曾列標的台南市平實營區用地，今次也捲土重來。土地面積約1.31公頃，權利金底價為15億3,477.7萬餘元。李政宗表示，考量到平實營區日前已標脫的臨近地上權土地，預售情況相當好，且完工在即，故而平實段地價上漲12%。

國產署表示，台南市東區平實營區土地，四面臨路且坵塊方整，周圍開發熱絡，鄰近高雄榮總臺南分院及南紡購物中心，生活機能良好，屬臺南市蛋黃區優質標的。

另外2宗皆為高雄市前鎮區土地，均位於高雄市第75期市地重劃區，鄰近捷運凱旋站，及夢時代百貨、高雄草衙SKM Park Outlets等商圈，周邊住宅基地也規劃興建中，未來發展可期，極具開發潛力。

國產署表示，本批招標4宗土地，將在明年1月12日開標，合計面積4.27公頃，權利金底價共92億5,849萬餘元，地上權存續期間皆為70年，地租年息率3.5%（其中1%隨申報地價調整，2.5%不隨申報地價調整），地上權及地上建物得辦理一部讓與。

