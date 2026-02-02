國產署釋6宗地上權招標 權利金底價近3.36億元 3/23開標

財政部國產署釋出今年首批、6宗地上權，權利金底價3.36億元。李政龍攝



財政部國產署今（2）日公布今年第1批設定地上權招標，共釋出6宗地，權利金底價共近3.36億元，預計今年3月23日開標。官員並預告，預計今年共約有4批、釋出約30宗設定地上權，其中包括指標大案松南營區，適合興建企業總部；另外也有1批、約6案指定產業（長照）設定地上權，預計今年5月推出。

官員表示，由於國有地保留做社宅使用的期限陸續到期，預料之後將陸續釋出指標大案。

國產署表示，今年第1批標的分布為新北市2宗，台中市、雲林縣、苗栗縣及屏東縣各1宗，合計面積0.75公頃，權利金底價新臺幣3億3,597萬餘元，地上權存續期間皆為70年，地租年息率3.5%（其中1%隨申報地價調整，2.5%不隨申報地價調整），地上權及地上建物得辦理一部讓與。

官員表示，本次6宗土地中，位在新北市土城區明德段住二、新北市永和區竹林段住商、台中市西屯區乙工等3宗為捲土重來；官員說明，土城區住二土地（606.56平方公尺）曾在2024年列標，永和區土地（408.7平尺）也曾在2025年列標，推測可能土地面積不夠大、或地產景氣循環考量而流標；但該地塊適合家族一同建透天厝。

首次列標3宗地則分別是雲林縣斗南鎮新東段的乙工用地；苗栗縣三義鄉中心段工業區用地；屏東市年段住一用地。

另外，本次列標的3宗住宅用地，則分別鄰近土城醫院、永和耕莘醫院、屏東榮總。

國產署今日公告6宗國有土地招標設定地上權標的，區位及基地條件俱佳，訂於3月23日開標，歡迎各界踴躍投標。

