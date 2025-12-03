國產肉品及蛋品 南市辦安全溯源雙倍安心活動

南市農業局畜產科長徐幸君呼籲民眾購買國產肉品及蛋品時認明屠宰衛生檢查合格及產銷履歷標章。（記者李嘉祥攝）

▲南市農業局畜產科長徐幸君呼籲民眾購買國產肉品及蛋品時認明屠宰衛生檢查合格及產銷履歷標章。（記者李嘉祥攝）

近年食安問題激發國人對生鮮畜禽食材食用安全的重視，臺南市政府農業局特辦理「選購國產肉品及蛋品安全溯源雙倍安心」活動，展示經屠檢衛生安全通過並蓋有合格標誌的豬肉屠體，以及有產銷履歷的洗選噴印雞蛋，呼籲民眾多支持選購肉品及蛋品，安全溯源品質有保障。

市長黃偉哲表示，南市是畜牧重要生產地區，尤重畜牧場源頭與飼養管理，國產合格屠宰肉品及溯源蛋品經過第一層生產端、第二層屠宰端及第三層消費端等層層把關，民眾可放心買安心吃，也鼓勵以行動支持國產畜產品及蛋品。農業局長李芳林說，國產畜產品溯源制度強調透明生產資訊可被查詢與產品可溯源性；國產肉品經屠宰場合格屠宰，並由屠檢獸醫師屠體檢查合格的豬、牛、羊等家畜屠體，表皮會印上紅色「屠宰衛生檢查合格標誌」，冷藏或冷凍生鮮禽肉包裝則會貼上「屠宰衛生檢查合格標誌」，結合溯源二維條碼，消費者以手機掃描即可查詢到來源牧場、豬隻拍賣及屠宰等資訊。

農業局畜產科長徐幸君進一步說明國產雞蛋經洗選後會於蛋殼噴印溯源碼，可看出雞蛋洗選日期、洗選場及來源牧場，還能經由代號了解蛋雞飼養方式；為確保雞蛋洗選過程衛生安全，洗選場需符合食品良好衛生規範，畜牧場附設洗選室需符合生鮮蛋品洗選作業指引，業者亦需配合噴印溯源管理作業稽核，完善溯源管理，呼籲民眾選購時認明有CAS或TAP標章的國產畜禽肉及蛋品，經第三方嚴謹驗證、查核及品質檢驗，吃的安心。