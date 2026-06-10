國產花生價慘跌！立委要求農業部研議提高轉作獎勵金

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

美國零關稅花生還沒進口，國產花生就因預期心理跌價至每台斤35元，創下10年新低價。（農糧署提供）

美國零關稅花生還沒進口，國產花生開盤價慘跌至每台斤35元，立委認為，美國花生價格僅國產3分之1，憂心將對國內花生產業造成毀滅性衝擊，應將現行花生產業每公頃3.5萬元轉作獎勵金，提高3倍至每公頃10.5萬元。最終經討論，立法院經濟委員會今日通過主決議，為了實質保障農民生計，要求農業部於1個月內針對適度提高轉作獎勵金進行研議。

立法院經濟委員會今日審查農業部民國115年預算。

立法院經濟委員會今日審查農業部民國115年預算。（蔡佩珈攝）

據國民黨立委張嘉郡提出主決議，鑑於「台美對等貿易協定（ART）」將開放美國花生以「零關稅」、「無限量」方式進入台灣，然美國花生價格僅約國產3分之1，在缺乏關稅配額與數量限制下，將對國內花生產業造成毀滅性衝擊，現行每公頃3萬5000元轉作獎勵金顯已無法應對巨大價差與轉型需求。

廣告 廣告

為實質保障農民生計，農業部應於協定生效前積極補破網，爰要求針對受影響花生產業，將現行每公頃3.5萬元轉作獎勵金提高3倍至10.5萬元，提供充分資源讓農民因應並強化國產通路，落實對本土農業照顧。

她強調，國產花生價格已經下跌，美國花生又將大舉進口，若要讓國產花生跟美國花生站在同一個起跑點，一定要將現行轉作獎勵金提高3倍，何況其他高經濟作物轉作獎勵金都有7至9萬，這項主決議一點都不過分。

張嘉郡提到，農業部已提出花生加工產品原料原產地標示，但修法還在進行，即時幫助農民，提高轉作獎勵金，仍有其必要。

農業部長陳駿季回應，不能明定轉作價格，去年農業部推動糧食產業升級，是根據評估及經費才提高轉作金額，若將花生的轉作獎勵金提高3倍，其他作物該怎麼辦？希望能就是否提高的方向進行研議。

國民黨立委楊瓊瓔則表示，花生是台灣最基礎產業，農民一定受衝擊，若只是研議是否提高轉作獎勵金，她絕對不贊成。

經討論，經濟委員會召委邱志偉裁示，美國花生零關稅進口，恐將對國內花生產業造成重大影響，農業部應於1個月內研議適度提高現行每公頃3.5萬元轉作獎勵金。此外，應推動並執行「台灣花生標章」，及原產地標示。

更多中時新聞網報導

林佳辰街頭啃甘蔗演繹失戀很享受

黃韻玲昔追鳳飛飛、劉文正 門口苦候

日職》徐若熙重返打擊區 吞2K仍優質先發