國產花生價跌受ART影響？陳駿季駁斥：協定根本還沒生效

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農業部長陳駿季表示，國產花生標章預計7月中就會先公布。(記者楊媛婷攝)

〔記者楊媛婷／台北報導〕春作花生開盤價目前每台斤約35元，外傳價格偏低是受台美對等貿易協定(ART)影響，農業部長陳駿季今(10)日嚴厲駁斥此為不實訊息，強調ART都還沒實施，所有進口花生仍維持關稅，將和公平交易委員會等展開跨部會聯合稽查是否有惡意打壓收購價等情況。

國內花生市場國產花生市占7成，不足處倚賴進口，今年春作花生種植面積約5811公頃，比去年同期增加690公頃，目前花生開始採收，預計6月下旬進入盛產期，春作花生每台斤交易價約35元，比去年45元到50元略低，但去年和前年的花生都因天氣狀況歉收，部分媒體指花生價差是受到ART將開放美國花生零關稅輸入、不受關稅配額限制等所致。

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立院經濟委員會今審查農業部所屬基金會今年度預算，會前陳駿季被問及花生價格表示，目前花生採收進度約5%，目前受豪雨影響，部分地區暫停採收，嚴厲駁斥國產花生價格不佳跟ART有關說法，他指出ART根本還沒有生效，在農民還在採收之際，部分人士卻惡意放出這類消息試圖打壓收購價，強調不能因未實施的政策試圖影響現在的價格，表示針對這類打壓收購價謠言，將展開聯合稽查。

陳駿季表示，為持續鞏固國產花生競爭力，並和進口花生有所區隔，農業部已設計台灣花生標章並送到經濟部智慧財產局審核，預計7月中就會公布標章，至於花生加工品原料產地標示部分，也持續和食藥署溝通。

農業部擬透過3百億元農安基金因應進口農產品挑戰，但現在都已經6月，由藍白主導的立院卻迄今都還沒審竣今年度預算，外界擔憂是否影響協助農民具體措施進度，陳駿季則僅表示，會希望趕快透過農安基金增加我國農業的韌性，並落實相關措施。

農業部2019年時曾針對國產花生保價收購，本報昨先行報導農業部今年將不會再用保價收購方式，陳駿季今則回應，絕對不會直接跟農民收購，而是會採用別的方式協助農民。

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