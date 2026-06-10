國產花生大跌傳因關稅 陳駿季駁斥不實 刻意謠傳將稽查

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農業部檔案照

媒體報導，一期作花生進入採收期，開盤價每台斤僅新台幣35元，與台美對等貿易協定（ART）預期心理有關。農業部長陳駿季今（10）日表示，這是不實訊息，不宜以這種錯誤訊息、還沒實施的政策去影響產地價格，若有不實、刻意的謠傳，將啟動稽查。

媒體報導，一期作花生今年5月底開始採收，近3年花生一期作產地均價維持每台斤45至48元，但今年一期作才剛開盤，價格就應聲倒地，當前花生開盤價每台斤僅35元，差價超過10元。

陳駿季今天列席立法院經濟委員會前受訪指出，目前所有進口花生，不管是在配額內、關稅，都跟過去一樣，完全沒有改變。目前雲林花生進入採收初期，採收比例約5%，近期因豪雨，部分地區停止採收。