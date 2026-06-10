國產花生跌價 陳駿季：與台美關稅無關

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（中央社記者林敬殷台北10日電）媒體報導，一期作花生進入採收期，開盤價每台斤僅新台幣35元，與台美對等貿易協定（ART）預期心理有關。農業部長陳駿季今天表示，這是不實訊息，不宜以這種錯誤訊息、還沒實施的政策去影響產地價格，若有不實、刻意的謠傳，將啟動稽查。

媒體報導，一期作花生今年5月底開始採收，近3年花生一期作產地均價維持每台斤45至48元，但今年一期作才剛開盤，價格就應聲倒地，當前花生開盤價每台斤僅35元，差價超過10元。

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陳駿季今天列席立法院經濟委員會前受訪指出，目前所有進口花生，不管是在配額內、關稅，都跟過去一樣，完全沒有改變。目前雲林花生進入採收初期，採收比例約5%，近期因豪雨，部分地區停止採收。

陳駿季表示，媒體報導稱有些盤商或特定人士說，可能因為美國花生進口而導致花生價格降低，這是不實訊息，因為現在國內的需求沒有改變。

陳駿季說，現在因為豪雨，農民辛苦種植的花生，正等待採收，不宜以這種錯誤訊息、還沒有實施的政策去影響產地價格。農業部會持續關注，如有不實、刻意的謠傳，例如美國進口花生打壓台灣，會啟動稽查。

陳駿季指出，因應未來美國花生進口，農業部已準備相關措施、啟動座談，也會啟動集團栽培、濕莢收購相關制度。

他表示，農業部已設計台灣花生標章並送經濟部智慧財產局審核，預計7月中公布；至於花生加工品原料產地標示部分，也持續和衛福部食藥署討論，希望透過台灣花生標章、原產地標示，讓台灣花生跟進口花生有效區隔。（編輯：謝佳珍）1150610