國產茶油頒獎展售 10家優質國產品牌進駐2025米糧俱樂部





「一顆好茶籽，成就一瓶好茶油」，農糧署輔導臺灣油茶產業已見成效，農糧署於6、7日在臺北中正紀念堂兩廳院藝文廣場舉辦「國產油茶籽品質評鑑」與「國產茶油品評遴選」頒獎典禮，並設置10家優質國產茶油品牌展售攤位，讓民眾體驗臺灣好油的香氣與風土及魅力。

農糧署指出，茶油具多種營養成分，可以直接喝，也適合煎、煮、炒、炸或涼拌等多種調理方式。該署自104年起推動「油茶產業輔導計畫」，從栽培管理、採收加工、產品驗證到品牌推廣全方位輔導，建立國產油茶產業鏈整合機制，促使油茶為臺灣具潛力的綠金作物。

廣告 廣告

黃副署長與油茶籽品質評鑑特優者合影。（農糧署提供）

為確保從源頭到餐桌的品質一致，透過「油茶籽品質評鑑」確保田間管理及原料品質；「茶油品評遴選」則肯定國產茶油風味與製程技術，以雙軌制度鼓勵業者精進生產技術與產品開發。截至今年全臺油茶種植面積已達1,684公頃，10年間成長逾3成，展現生產優良國產油品政策推動與農民投入的成果。

茶油品評遴選特優出爐並頒獎。（農糧署提供）

本屆評鑑導入農業部茶及飲料作物改良場制訂的「苦茶油風味輪」及「臺灣茶油分類分級系統(TcoAGs）」，讓評分標準更加精準、客觀；結合專家感官評測與第三方檢驗，最終選出「油茶籽品質評鑑」特優4名、優選7名，以及「茶油品評遴選」特優5名、優選10名。評選結果顯示，參賽油品風味呈現出花果香、焙炒堅果香與青草香等多層次特色，品質與穩定度均顯著提升，展現臺灣茶油技術與風味的成熟實力。

除公開表揚年度得獎業者，也邀請現場民眾體驗，感受國產茶油的多層次風味與健康價值。農糧署表示，民眾透過現場導覽與互動交流，了解茶油從種籽到榨油的製程差異，並聆聽油茶職人分享品牌理念與風味哲學。為讓民眾親身體驗國產茶油的魅力，本次於「2025米糧俱樂部」展場特別邀請10家油茶業者設立展售攤位，透過現場互動交流，感受茶油作為「臺灣山林的金黃液體」的價值。透過交流互動，讓更多消費者體會臺灣茶油的風味，進而支持在地品牌。

「2025米糧俱樂部」除茶油展攤外，集結全臺稻米、雜糧與特作業者，打造兼具教育、體驗與購物樂趣的假日市集。活動安排「米糧迷宮闖關區」、「親子飯糰DIY小學堂」、「兒童搬米磚比賽」等互動體驗，並推出滿額抽獎、打卡贈禮與直播宣傳等活動。



更多新聞推薦

● 「寧願相信共產黨也不信你」 沈伯洋遭路人強光逼問「為何做網軍？」